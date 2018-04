Lék na malárii je jednoduchý: politická vůle a hodně peněz

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Při experimentálním programu, informuje The Guardian, oxfordští vědci v Myanmaru na oblasti o rozloze 18 000 kilometrů čtverečních preventivně podávali antimalarika. Během jednoměsíční kůry, byla naordinována v 1200 polních nemocnicích preventivně všem 365 000 lidem na území žijícím, silná dávka léku. Z programu byly vyjmuty těhotné ženy a dětí do 6 měsíců. U těch mají antimalarika nebezpečné vedlejší účinky, které mohou vést až k smrti.

Výsledky byly překvapivé. Měsíčně zde bylo zasaženo malárii 25 z tisíce obyvatel. Po experimentu je to pouhých pět. V některých částech sledované oblasti malárie vymizela úplně. Vědci bijí na poplach. Podobné akce by se měly provést co nejrychleji nejen v Jihovýchodní Asii, ale i Africe. Objevil se nový virus, na který současná antimalarika dostatečně neúčinkují.

Na celé provedení akce je také potřeba vedle peněz, politická pomoc. „Je to těžké,“ připouští Sir Nick White, šéf právě proběhlé akce, „Lidé ohrožení malárii často žijí v opuštěných komunitách a mnozí nechtějí opouštět svoje pohodlí. Aby mohla být operace zcela úspěšná, je nutné, aby se antimalarika dostala k drtivé většině obyvatel.“

Podle vědců je to zápas s časem. Nejčastěji se vyskytující se virus typů falciparum se totiž stává proti antimalarikum odolný. Pokud se podaří na nějakém území malárii vymýtit, většinou se zde již neobjevuje. Nemoc je přenášena komáry rodu Anopheles. Dezinsekce bývá velmi drahá a musí být prováděná na velkém území. Na malárii ročně umírá až 1 milion lidí.