Starodávné legendy? Nejde jen o povídačky, jedna z katastrof se opravdu stala

Aktualizováno 12:29 — Autor: -pkh / EuroZprávy.cz

Athény – Jak je to s pravdivostí mýtů a legend, opírají se o reálné základy nebo jsou od začátku do konce smyšlené? Některé staré pověsti nemají s realitou nic společného a patří spíše do říše úsměvných pohádek. Jiné příběhy ale mají překvapivě reálný základ.