Odhalený plán Kathleen? Záhadná kolaborace I.R.A. s nacisty v Irsku

Před oficiálním vypuknutím 2. světové války 1. září 1945 (datum útoku hitlerovského Německa na Polsko), již v Evropě probíhal jiný podivný konflikt. Velká Británie totiž byla ve válečném stavu s Irskou republikánskou armádou. Dnes je známá jako teroristická organizace pod zkratkou I.R.A. Jednalo se o politickou frakci, která považovala za jedinou možnou variantu existence Irska v podobě jediného samostatný státního celku. Šlo samozřejmě o šest ulsterských hrabství, čili dnešní Severní Irsko.

Jedna ze součástí Velké Británie se však na přelomu 30. a 40. let 20. století stala atraktivním geopolitickým cílem rovněž pro nacistické Německo. Nacisté v Severním Irsku viděli nejzranitelnější provincii Velké Británie a potencionální základnu, odkud by v budoucnosti bylo možno zahájit vzdušné útoky, popřípadě využít lokalitu k invazi.

Nepovedený nacistický agent

Asi všem čtenářům je dobře známo, že k žádné invazi do Británie nedošlo. Ovšem snahy realizovat tento plán skutečně existovaly, i když na druhou stranu vskutku daleko nedošly. Příkladem může být německý agent Hermann Goertz, který do Irska seskočil padákem v létě roku 1940. Navázal kontakty s IRA pomocí muže německého původu - Stephena Carrrola Helda. S postupem času byl však německý agent Goertz z irských republikánů velmi zklamán. Pravděpodobně v porovnání s německým zaujetím pro věc Irové nebyli tak zapálení a co hůř, IRA byla dezorganizovaná a chybělo ji pořádné vybavení.

Pro Goertzovu práci to muselo vypadat jako solidní šlendrián. Samotný německý agent byl brzy zatčen již roku 1940. Situace se pro něj začala vyvíjet jiným směrem až ke konci války roku 1945. Měl být poslán zpět do Německa. Představa návratu do domoviny byla pro něj tak lákává, že se radši otrávil kyanidem, který měl v zubu. Historikové se domnívají, že měl strach ze Sovětského zajetí, což byla noční můra všech německých vojáků.

Plán s několika mouchami

Plán Kathleen, který se zapsal do historie, dali dohromady členové IRA. Cílem bylo vyvolat diplomatické zmatky. Ty by vedly k neuznání irské neutrality Velkou Británií a otevřely by brány k obsazení všech ulsterských hrabství jednotkami IRA a vyhlášení jednotné irské republiky. V akci počítali s materiální a vojenskou pomocí s Německa. Ovšem jeden podstatný detail republikánům v Irsku při plánování unikl.

Akce Kathleen byla závislá na transportech velkého množství mužů a vybavení na značné vzdálenosti po moři. Ovšem vodami, které mělo pevně v rukou britské královské námořnictvo. Je patrné, že plán byl pěkný paskvil a možná i proto, se o něm příliš nemluví a nikdo se k této málo známé historii nehlásí.