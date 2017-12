Rusko ztratilo další družici? Řídící středisko nemá kontakt s Angosat-1

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

K výpadku došlo během rozvinování slunečních baterií, odborníci se snaží spojení znovu navázat. Zprávy médií dosud nepotvrdila ruská vesmírná agentura Roskosmos, pokud však ke ztrátě družice skutečně došlo, byla by to další rána po listopadové ztrátě ruské meteorologické družice Meteor-M.

Angolskou družici vynesla ukrajinská nosná raketa Zenit-2SB, což agentura AFP označila za dosti vzácný příklad rusko-ukrajinské spolupráce vzhledem ke špatným vztahům mezi oběma státy od anexe Krymu.

Angolský projekt počítá s vypuštěním družice s retranslátorem, s vytvoření pozemní infrastruktury na předměstí Luandy a s televizním vysíláním. Má také zlepšit komunikační služby přes satelit a přístup k internetu.

Projekt v hodnotě přibližně 280 milionů dolarů (asi šest miliard Kč) financuje úvěr poskytnutý ruskými státními bankami. V jeho rámci byla v Brazílii, Číně a Japonsku vyškolena padesátka angolských inženýrů. Družici Angosat o hmotnosti 1647 kilogramů zkonstruovala z ruských součástek firma Energija na zakázku angolského ministerstva spojů.

Neúspěch s družicí Meteor-M se před časem probíral i na jednání vlády. Podle premiéra Dmitrije Medveděva nejde totiž jen o finanční ztráty, ale havárie vážně poškodila pověst ruského kosmického průmyslu. "Nelze to strpět! Žádné pojistné plnění nenahradí ztrátu, kterou jsme v tomto případě utrpěli," prohlásil premiér, rozezlený nejspíše i tím, že Roskosmos přiznal neúspěch asi tři hodiny poté, co vicepremiér Dmitrij Rogozin stihl ohlásit úspěšný let i podělit se o další ambiciózní plány. Družice Meteor-M byla podle agentury TASS pojištěna na 2,6 miliardy rublů (asi 955 milionů Kč).