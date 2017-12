Nabíjíte mobil přes noc? To je to nejhorší, co můžete baterii udělat

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Jak vyřešit všechny problémy? Filozofové na to vymysleli tento nástroj

Je něco horšího než smrt? Pacienti prozradili, v jakých situacích by radši zemřeli

Mobilní telefony obsahují dobíjecí lithium-iontovou neboli Li-Ion baterii. Tyto baterie se nabíjí rychleji než tradiční nabíjecí baterie. To je důvod, proč můžete své chytré telefony připojit k nabíječce a poměrně rychle je nabít minimálně na 80 procent,vysvětluje magazín Time. Ale jak všichni víme, baterie smartphonu nevydrží příliš dlouho a často jsme šťastní, když nám „šťáva“ vydrží do večera, než dojdeme domů a opět ho píchneme do nabíječky.

Baterie na našich telefonech jsou poměrně malé a tak mohou mít jen oimezenou kapacitu. Částečně si ale za rychlé vybíjení baterie můžeme sami tím, jak používáme naše telefony. Neustálá kontrola e-mailů, posílání zpráv, poslech hudby, sledování videí, používání aplikací, hraní her. Veškeré tyto činnosti způsobují, že se baterie telefonu často vybije dříve, než jsme očekávali.

Z tohoto důvodu většina lidí pravděpodobně nabíjí své telefony přes noc. Když se pak ráno probudíte, máte telefon nabitý na 100 procent. Jenže ve většině případů potřebuje váš telefon jen hodinu nebo dvě, aby dosáhl úplného nabití. Je zbytečné mít jej připojený déle. Co se tedy stane, když se budete chovat jako většina lidí a necháte telefon v zásuvce přes noc?

Nejprve jedna dobrá zpráva. Nemůžete „přebít“ baterii telefonu, takže v tomto směru se nemusíte bát. Váš telefon zastaví čerpání proudu z nabíječky, jakmile dosáhne 100%, vysvětluje ředitel pro marketingovou komunikaci společnosti Cadex Electronics John Bradshaw, jehož firma vyrábí zařízení pro nabíjení baterií. „Není třeba se obávat nadměrného nabíjení, protože moderní zařízení ukončí nabíjení na příslušném napětí."

Edo Campos, mluvčí společnosti Anker, které baterie vyrábí, ho doplňuje: „Moderní smartphony jsou inteligentní, což znamená, že mají zabudované ochranné čipy, které zajistí, že telefon se nenabije více, než by měl. Dobré nabíječky mají také ochranné čipy, které zabraňují tomu, aby nabíječka uvolňovala více energie než je třeba. Když například baterie dosáhne 100%, hardware ochrany uvnitř telefonu zastaví přívod z nabíječky a nabíječka se vypne.“

Přestože nabíječka vypne přívod „šťávy“, když telefon dosáhne 100%, nabíječka bude v noci nadále nabíjet, říká Bradshaw. Takové „přetížené nabíjení" se pokouší udržet baterii na 100%, aby kompenzovala energii, kterou váš telefon přirozeně ztrácí sám od sebe. Váš telefon se tedy v tu chvíli pohybuje mezi plným nabitím a téměř plným nabitím. Takové malé nabíjení ale může zvyšovat teplotu telefonu, což může v průběhu času snížit jeho kapacitu.

„Li-ion baterie nemusí být plně nabitá, jako je to u oplověných akumulátorů, ani není ani dobré to dělat," uvádí článek Cadex's Battery University . „Ve skutečnosti je lepší ji úplně nenabíjet, protože vysoké napětí namáhá baterii."

Všechny dobíjecí baterie jsou v podstatě odsouzeny k zániku. Baterie v mobilních zařízeních jsou od okamžiku, kdy jsou poprvé použity, postupně ničeny, uvádí Campos. To vede k postupné ztrátě jejich kapacity nebo schopnosti udržet energii. To je důvod, proč se těm, kteří mají telefon více než pár let, jejich baterie vybíjí rychleji než po zakoupení. Jejich kapacita mírně klesá s každým nabíjecím cyklem.

Tím, že necháváte telefon v nabíječce přes noc, tedy velmi rychle snižujete kapacitu telefonu. „Když se nad tím zamyslíte – když nabíjíte telefon, zatímco vy spíte, je telefon v nabíječce každý rok 3 až 4 měsíce,“ říká Hatem Zeine, vývojář bezdrátové technologie nabíjení. „Takže i když se výrobci snaží neustále něco vylepšovat, vaše jednání nevyhnutelně snižuje kapacitu baterie vašeho telefonu."

Jaké nabízené rady tedy experti pro majitele smartphonů mají?

Nečekejte s nabíjením až na chvíli, kdy bude telefon úplně vybitý, doporučuje Bradshaw. Při úplném vybití dochází k opotřebení akumulátoru dříve než při částečném nabíjení. Bradshaw doporučuje, abyste počkali, dokud se telefon nedostane na přibližně 35% nebo 40% a poté jej zapojili do nabíječky. To pomůže zachovat kapacitu baterie. Měli byste také udržet telefon ve stálé teplotě, protože vyšší teploty urychlují ztrátu kapacity baterie. I proto je dobré telefon před nabíjením vytáhnout z obalu.