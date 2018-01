GE Aviation otestovalo nejmodernější motor, bude se vyrábět v Česku

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Jde o první turbovrtulový motor zcela nového designu v segmentu všeobecné a obchodní letecké přepravy (BGA) po více než 30 letech. "Celkové provedení, vývoj a certifikační proces je mnohem rychlejší než cokoli, co jsme kdy udělali v minulosti v oblasti našich komerčních aktivit," uvedl viceprezident a generální ředitel divize BGA a integrovaných systémů Brad Mottier.

S novými motory se počítá pro zcela nový letoun Cesna Denali firmy Textron Aviation, proces certifikace má skončit do roku 2020. "Zavázali jsme se našemu zákazníkovi a celé letecké veřejnosti spustit motor ATP na zkušebně do konce roku 2017 a přesně to jsme splnili," dodal programový ředitel pro ČR Milan Šlapák.

Výrazných technologických novinek se také dočkaly zkušebny GE Aviation v Praze Letňanech, kde se motor na konci loňského roku poprvé roztočil. Otevřena byla nová montážní linka a dokončena instrumentační laboratoř celkem za více než 15 milionů dolarů.

Celkově se v novém závodě ve středních Čechách počítá s pracovními příležitostmi pro více než 500 zaměstnanců. Od 1. června 2016 firma přijala 180 pracovníků, dalších 80 by mělo nastoupit v roce 2018. Závod by měl zahájit výrobu mezi roky 2020 a 2022, při plné výrobní kapacitě by vyráběl více než 400 motorů ročně.

Rozhodnutí o umístění závodu ještě nepadlo. "V současné době vyhodnocujeme varianty a potenciální scénáře. Rozhodnutí ještě nepadlo. V nové lokalitě bychom zůstali dalších 25 až 30 let, proto je kvalita takto strategického rozhodnutí naprosto klíčová," uvedla firma.

Nový motor Advanced Turboprop o výkonu 1240 koní na hřídeli patří do kategorie turbovrtulových motorů v rozmezí výkonu od 1000 do 1600 koní.

zdroj: YouTube

Za použití 79 nových technologií nabízí tento motor celou škálu vyspělých postupů, podstatně větší výkon a nebývalou efektivitu. Motor dosahuje bezkonkurenčního poměru stlačení kompresorem 16:1, který mu umožňuje dosáhnout o 20 procent nižší spotřeby paliva a o deset procent vyšší výkon ve srovnání s konkurencí v téže velikostní třídě. Se 4000 letovými hodinami nabízí podle GE o třetinu delší časový interval mezi generálními opravami než největší konkurenti.