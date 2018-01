Obří krize? Počítače kvůli chybě v procesorech Intel zpomalí až o polovinu

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

O zpomalování procesorů se v posledních dnech a týdnech mluvilo především v souvislosti se společností Apple a iPhony. Jak se ale zdá, tento skandál ještě překonají problémy, se kterými se potýká Intel, který je největším výrobcem procesorů pro počítače, notebooky a tablety.

Moderní čipy od Intelu mohou obsahovat chybu, která umožní útočníkovi přístup k jádrové paměti zařízení, tedy té části paměti, která je součástí komunikace hardwaru a operačního systému. Ta je standardně chráněna před přístupem běžných uživatelů a programů. Problém může zasáhnout většinu jeho procesorů několika posledních generací.

Na problémy upozornil web The Register. Podle něj je třeba vytvořit opatření, která budou implementována do operačních systémů Windows, OS X i Linux. Aktualizace by však mohla zpomalit výkon procesoru. Jak ukazují testy, které se ihned začaly objevovat na internetu, úbytek výkonu není plošný, ale projevuje se jen při určité práci na počítači.

U některých úkonů tak uživatel zpomalení vůbec nepozná. Citelnější problémy se ale mohou vyskytnout u práce s databázemi. Testy ukazují propad okolo 20 %. Server Grsecurity ale dokonce hovoří o tom, že v některých testech vyšly propady výkonu procesoru s operačním systémem Linux až o polovinu.

Zranitelnost se týká procesorů nejen od společnosti Intel, ale i AMD a ARM, uvádí Business Insider (BI). Softwarový inženýr AMD Tom Lendecky však opakovaně prohlásil, že čipy jeho společnosti využívají jinou architekturu než Intel, aktuální problémy se jich proto vůbec netýkají.

V praxi to znamená, že kvůli chybě mohou počítačoví piráti dostat virus přímo do procesoru - a uživatel nemá žádnou možnost se bránit. Intel zatím na všechny informace o chybě uvalil embargo. Zveřejnění těchto informací by totiž jen napomohla ke zneužití kritické bezpečnostní chyby.

BI také uvádí, že zatímco veřejnost je informována o bezpečnostním problému až teď, technologická firma o ní ví už o měsících. Společnost Google informovala Intel o chybě v zabezpečení v červnu, řekl zástupce společnosti Intel pro Business Insider.