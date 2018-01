Stvořil da Vinci robota? Mechanický rytíř a jiné objevy dalece předběhly svou dobu

Aktualizováno 20.1.2018, 22:04 — Autor: -jce / EuroZprávy.cz

Leonardo da Vinci patří mezi nejznámější umělce, ale jeho záběr byl podstatně širší. Byl to opravdový ideál renesančního člověka – vzdělaný, novátorský, s univerzálními zájmy, nebojící se pro vědění překročit i církevní zákony. A hlavně ve všem, na co sáhl byl prakticky geniální. Rozhodně to platí o jeho představivosti, protože jeho nápady předběhly svou dobu nejen o desetiletí, ale rovnou o celá staletí.