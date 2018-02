Americký vesmírný program? Tito lidé údajně pracovali na tajných operacích

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

10) Bob Lazar

Ačkoli tento člověk nikdy nechtěl být spojován s tématikou UFO, navždy zůstane v pamětech jako ten, kdo zažehl popularitu okolo tajemné Oblasti 51 v americkém státě Nevada. Sám se nazývá odborníkem na elektroniku a fyziku, kterou prý studoval na CalTechu a na MIT. Tyto instituce však o něm žádný záznam nemají. Stejně tak ve svém životopise uvádí, že pracoval pro národní laboratoř Los Alamos, ale ani odtamtud nehlásí, že by měli z Lazarem něco společného. Možná právě proto se vyrojily spekulace o tom, že byl součástí nějaké tajné operace.

9) William Tompkins

Někteří, a je jich patrně většina, znají Williama Tompkinse jako konstruktéra modelů lodí. Jiní ho znají jako ředitele společnosti North American Advanced Space Research, která zkoumá vesmír. Stále častěji se však proslýchá, že byl součástí některého z tajných programů. Podle jeho vlastních slov navrhl pro námořnictvo více než 16 modelů kosmických lodí. Sám se domníval, že mimozemšťané se již po tisíciletí zabývají lidstvem a že některé frakce se rozhodly využít lidstvo pro bojové účely. Zemřel 21. srpna minulého roku uprostřed úplného zatmění slunce. Tento jev se v USA objevil poprvé za 99 let. Náhoda?

8) Bob Dean

Život Boba Deana, podle jeho vlastních slov, se změnil uprostřed 60. let minulého století. Tehdy jej podle jeho výpovědi vzbudil jeho plukovník v NATO a hodil na stůl dvaceticentimetrovou složku patřící Severoatlantické alianci. V ní prý byly tajné informace o tříletém vyšetřování fenoménu UFO. Organizace kvůli tomu zaměstnávala fyziky, astronomy, sociology a teology. Podle obsahu uvnitř složky jsou mimozemšťané mírumilovní a pravidelně kontaktují Zemi již po staletí. A co na to NATO? I když uznává, že Dean opravdu pro organizaci pracoval, jeho výroky zpochybňuje.

7) Steven Greer

Greer je jedním z největších zastánců úplného zveřejnění informací ohledně vyšetřování UFO. Podle něj zatajují vlády informace o mimozemské civilizaci proto, že s mimozemšťany uzavřely elity smlouvu o prodeji ropy, uhlí a zemního plynu, z čehož plynou obrovské zisky. Navíc díky mimozemské inteligenci přišlo lidstvo na to, že existuje zdroj nevyčerpatelné energie. Věříte mu?

6) Luis Elizondo

Elizondo se dostal do povědomí konspirátorů díky videu, které je dnes k dispozici na serveru YouTube. Krátké video pořízené z námořního stíhacího letadla nejspíš zobrazuje předmět ve tvaru talíře, který létá nad mraky, než se náhle otočí bokem. Vzhledem k tomu, že rychlost UFO odpovídala rychlosti letadla, odkud bylo video natáčeno, G síla při takových manévrech by daleko překonala hranici, kterou je schopen unést člévek. Elizondo i proto věří tomu, že existují přesvědčivé důkazy o tom, že pilot neidentifikovatelného objektu pravděpodobně nebyl člověk.

5) Tom DeLonge

Populární zpěvák se začal zajímat o UFO v letech dávno minulých, kdy podle svých slov téměř celou dobu trávil na internetu, aby dokázal, že existuje mimozemská inteligence. I když začínal jako amatér, byl později kontaktován např. Pentagonem. Sám je zakladatelem společnosti To The Stars Academy, která se zajímá o výzkum UFO a mimozemské inteligence. Sám DeLonge tvrdí, že Elizondovo video, které bylo zveřejněno minulý rok, je teprve začátek. Vláda USA má k tomuto tématu prý ještě mnoho co říct.

4) Richard Doty

V tomto žebříčku se jedná spíše o zápornou postavu, neboť Robert Doty proslul tím, že se snažil díky lžím prosadit do podvědomí příjemců informací. Jedním z takových lidí byl elektrický inženýr Paul Bennewitz. Ten byl záhadou UFO doslova posedlý. Doty jej zásoboval lživými informacemi tak dlouho, až se u Bennewitze vyvinula duševní porucha. Doty i nadála provozuje konspirační web, není však jasné, zda jsou všechna jeho tvrzení založená na lžích, nebo je nějaká z informací pravdivá.

3) Karl Wolfe

Wolfe pracoval v minulosti jako seržant americké Air Force v Úřadu pro národní bezpečnosti. Podle něj jedna z fotografií pořízených z oběžné dráhy měsíce zachycuje tajné základny organizací na odvrácené straně našeho přirozeného satelitu. Wolfe prohlásil, že byl snímkem, když jej viděl, více znepokojený, než nadšený. To, co viděl, prý nebylo pro jeho oči, a ohrožuje to všechny, kteří fotografii uvidí.

2) Edgar Mitchell

Dalším v žebříčku je astronaut z posádky Apolla 14. Mitchell se stal teprve šestým mužem, který vstoupil na povrch měsíce. Po letech od mise se začal zajímat o mimozemskou civilizaci, a to poněkud z jiného pohledu. Před svojí smrtí v roce 2016 se například nechal slyšet, že Roswellský incident se nestal příkladem sestřelené kosmické lodi. Mimozemšťané tehdy u Roswellu havarovali záměrně, aby sledovali testy jaderných zbraní.

1) Corey Goode

Prvenství v žebříčku získává člověk, který podle svých slov 20 let sloužil americkému námořnictvu, díky čemuž se dostal i k tajným informacím. Jednou z nich je například to, že Antarktida se zaplavena starověkými ruinami a na kontinentu pod ledem se nachází technologie mimozemské civilizace. Podle něj je kontinent využíván jako útočiště pro mimozemské uprchlíky. Sám tvrdí, a shodne se na tom s mnoha esoteriky, že již brzy nadejde čas velkého odhalení, kdy lidstvo pochopí, jak velkou roli hraje planeta Země ve vesmíru.