Tajemství gravitace? Nejde o zákon, nefunguje všude

10) Gravitace není zákon, jen teorie

Jedním z největších mýtů o gravitaci je to, že se jedná o zákon. Není tomu tak. Zákon by to byl, kdybychom věděli, jak gravitace funguje. Ve chvíli, kdy máme pouhý popis toho, co se děje, jedná se o teorii. Vědci totiž zatím nejsou schopni změřit gravitaci v celém vesmíru. A proč se nám to nedaří? Protože vesmír je na nás moc velký. První lidmi vyslaná sonda Voyager 1 je dnes od nás vzdálena více než 21 miliard kilometrů. Stejně to stačí jen na to, aby byla o malý kus pryč ze sluneční soustavy.

9) Nedostatky teorie o gravitaci

Jak se říká, každá teorie má své trhliny. Teorie o gravitaci není výjimkou. Některé z "trhlin" jsou viditelné i ze Země. Například jde o to, že gravitační síla Slunce by měla působit více na Měsíc než na Zemi, protože Měsíc je menší. Přitom Měsíc obíhá dál spokojeně kolem naší planety. A takových nevysvětlitelných záležitostí je v oné teorii vícero.

8) Gravitační vlny

Již před dobrým stoletím vyřkl Albert Einstein obecnou teorii relativity. V té době zmínil také hypotézu gravitačních vln, která byla dokázána teprve v roce 1974. Co to je vlastně je? Gravitační vlny jsou vlnky v časoprostorovém kontinuu způsobené silnými událostmi ve vesmíru. Ty zahrnují cokoli od srážky černých děr až po proměnu neutronových hvězd v supernovu. Když dojde k jedné z těchto událostí, gravitační vlny se objeví podobně jako vlny, které se pohybují od skály hozené do vody. Vlny cestují vesmírem rychlostí světla. Vzhledem k tomu, že v našich životech jsou takové události poněkud vzácné, nelze se divit tomu, že bylo těžké gravitační vlny spatřit.

7) Gravitace a černé díry

Černé díry jsou jedněmi z nejmysterióznějších úkazů ve vesmíru. Jejich zrození následuje po zániku hvězdy. Gravitace černých děr je tak silná, že z nich neunikne ani světlo - proto černá díra. Gravitace samotná černou díru sice nevytváří, je však důležitým prvkem pro pochopení problematiky černých děr. Právě gravitace pomáhá nacházet vědcům tyto objekty ve vesmíru. Kdyby nebylo gravitace, ani bychom nevěděli, že nějaké černé díry existují.

6) Temná hmota a temná energie

Zhruba dvě třetiny vesmíru jsou tvořeny temnou energií. 27% pak tvoří temná hmota. I když jejich podíl je tak vysoký, téměř nic o nich nevíme. Víme však, že temná energie má mnoho vlastností. Einsteinova teorie gravitace hrála velkou roli v pomoci vědcům, aby zjistili, že temná energie je schopná se rozšiřovat a vytvářet nový prostor. Při použití Einsteinovy teorie se vědci původně domnívali, že gravitace musela nakonec zpomalovat expanzi vesmíru s tím, jak čas plyne. Poté však přišli na to, že se vesmír rozšiřuje čím dál rychleji. Proto jim došlo, že teorie o gravitaci existenci vesmíru nevysvětlí. A právě tady přichází na scénu ona temná hmota a temná energie, díky nimž se tak děje.

5) Gravitony

Když jsme se ve škole učili o gravitaci, bylo nám vysvětlováno, že se jedná o sílu. Možná je gravitace ale něco víc. Gravitace by mohla být znázorněna částicí nazvanou graviton. Vědci zatím žádnou takovou částici nenašli, ale existují o ní různé teorie. Jedna z nich počítá s tím, že gravitace je jedinou ze čtyř známých sil, u níž neznáme její základní jednotku. Fyzikové přemítají o tom, že graviton by mohl vytvářet gravitační vlny. Zatím však tato hypotetická částice zůstává záhadou.

4) Fenomén červích děr

Červí díry jsou jednou z největších záhad v našem vesmíru. Bylo by přece úžasné, kdybychom mohli vstoupit do tunelu a za pár chvil bychom se ocitli ve vzdálené části galaxie. Bohužel, tento fenomén je do dnešní doby hypotézou a bude velmi složité ji dokázat. Podle vědců by se dala "vyrobit" právě pomocí gravitace. To však bude nejspíš záležitostí let následujících.

3) Vztah mezi planetami a sluncem

Víme, že Slunce vysílá velikou gravitační sílu, díky které si udržuje planety na svých orbitách. To samé platí pro planety a jejich měsíce. Důležité však je zmínit také to, že stejnou sílu, i když rapidně menší velikosti, působí planety na Slunce. A právě toto vzájemné fungování sil přispívá k tomu, že sluneční soustava drží pohromadě a nerozpadne se.

2) Mikrogravitace

Stav "bez tíže" je známý všem, kteří se někdy dívali na filmy s vesmírnou tématikou. Známé jsou záběry na lidi, kteří "plavou" v raketoplánu ve volném vesmíru, kde není žádná gravitace. Nebo je? Odpověď je ano. Říká se jí "mikrogravitace", a to právě proto, že je oproti gravitační síle na povrchu větších těles velmi malá. Kdyby tam ale nebyla žádná, nevznikly by žádné planetární systémy, planety by nemohly obíhat kolem hvězdy a měsíce by nemohly obíhat kolem planet.

1) Cestování časem

Jedna z největších záhad, která bude "trápit" lidstvo i v budoucnosti. Existuje spousta teorií, teorii gravitace nevyjímaje, které dokáží vysvětlit cestování časem. Gravitace vytváří ohyb v časoprostoru, které způsobují, že se objekty pohybují v zakřiveném prostoru. Výsledkem je to, že se díky tomu objekty pohybují rychleji ve srovnání s tím, jak to vidí pozorovatel na Zemi. Kupříkladu hodiny na vesmírných družicích se liší o 38 mikrosekund od těch na Zemi. Vzhledem k tomu, že pohyb ve vesmíru způsobuje, že čas plyne rychleji, můžeme považovat astronauty za cestovatele časem. I když ten efekt není tak velký. Otazník pro budoucí pokolení vědců tu však stále visí: Budeme moci cestovat časem tak, jako to dělají lidé ve sci-fi filmech?