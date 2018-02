Rusové se pokusí na jaře oživit angolskou družici, jinak musí vyrobit novou

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Upozornil na to ruský list Kommersant s odvoláním na příslušné ustanovení rusko-angolské smlouvy. Naštěstí pro výrobce, raketovou korporaci RKK Eněrgija, by výrobu nové družice měla uhradit pojistka ve výši 121 milionů dolarů (asi 2,45 miliardy Kč).

Poté, co družice 26. prosince dosáhla plánované dráhy, nastaly potíže se spojením. O pár dnů později sice Rusové oznámili, že spojení se podařilo obnovit a veškeré palubní systémy fungují správně, ale podle Kommersantu přetrvaly potíže s nedostatkem elektřiny.

Proto padlo rozhodnutí družici převést do "bezpečného režimu" po dobu, než s ní - kvůli nynější dráze - bude možné opět navázat spojení, a to bude nejdříve v polovině dubna. "Až pak se specialisté pokusí obnovit testování. Do té doby bude aparát putovat vesmírem bez spojení se Zemí," napsal deník s tím, že experti dávají snahám zachránit družici jen malé šance.

Neúspěch by podle listu neměl překazit pokračování spolupráce, protože Luanda nejspíše bude souhlasit s tím, aby ztracený satelit nahradila nová družice, pojmenovaná Angosat-2: smlouva s tím počítá, infrastruktura v Luandě je připravená a objednat si družici jinde by vyšlo dráž. Družice má zajistit televizní vysílání, jakož i zlepšit spojení přes satelit a přístup k internetu.