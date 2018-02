Usínáte při řízení auta? Za pár let to nemusí být problém

Babiš byl veden jako agent StB oprávněně. Co je vlastně v jeho spisu?

Podle dosavadního vývoje automobilového průmyslu to vypadá, že řidič bude v autě zapotřebí pouze v nezbytných případech. Auto, které nepotřebuje k žádnému úkonu přítomnost řidiče, se nachází na tzv. šestistupňové škále autonomie na samotném vrcholu. Podle vědců je možné tohoto cíle dosáhnout, i když k němu vede dlouhá cesta. V současné době se automobilový vývoj nachází na druhém stupni škály, čili řidič musí být přítomen a dávat během jízdy pozor. To znamená hlavně za jízdy neusnout.

Vědci usilovně pracují na tom, aby se posunuli výše, na třetí stupeň. To sice stále znamená, že je potřeba přítomnost řidiče, nicméně jen na důležité úkony, které by si vyžádal počítač. "Ve třetí úrovni nemá řidič dovoleno spát, musí tam být a schopen reagovat. Nemusí však řídit po celou dobu. Může tam mít svou kancelář nebo odpočívat. Pak mu systém řekne, že za deset minut musí převzít řízení," uvedla pro The Guardian Anna Anundová ze švédského Národního výzkumného ústavu pro silniční dopravu.

Tým lidí kolem Anundové se snaží čelit výzvám jako spánek, stres, nepozornost, tedy faktorům, které dokáží ovlivnit řízení řidičů. Proto pracují vědci pracují na senzorech, které by takovéto faktory mohly u řidiče rozpoznat. Anundová však uvedla, že nehodlají stříkat lidem vodu do obličeje. "Pokud mluvíme o řidičích nákladních aut, tak jejich hlavním problémem je, že na dálnici jedou dlouho a nic jiného nedělají. Nový systém by mohl řidiče v případě nepozornosti informovat, že musí převzít řízení," řekla vedoucí projektu zaměřeného na vývoj softwaru.

Ian Reagan, z Institutu pro bezpečnost silničního provozu v USA, je toho názoru, že autonomie třetí úrovně znamená neodmyslitelný problém, protože řidiči mohou odvrátit pozornost od řízení, ale stejně musí musí být připraven reagovat. "Automatizované systémy musí být naprogramovány tak, aby se snažily najít bezpečný stav, kdy je auto schopno samo zajet ke krajnici a zastavit, aniž by to záviselo na řidiči," pojmenoval aktuální výzvu pro vědce.