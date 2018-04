Jedna z nejhorších zbraní světa se vrací do služby. Kazetové bomby jsou zpět

Proto jsou velmi nebezpečné pro civilní obyvatelstvo. Cílem bombiček není zabít, ale zranit. Tím pro protivníka vzniká další zátěž, protože musí pečovat o zraněné, a z mnohých se stávají invalidé, kteří se nemohou zapojit do života, píše nationalinterest.org.

Proto mezinárodní společenství dlouho prosazovalo jejich zákaz. Zatím se jejich zákaz podpořilo 103 zemí, včetně České republiky, která tyto zbraně nemá ve výzbroji od roku 2008. K smlouvě se původně připojilo 120 států včetně USA a Ruska.

Spojené státy se ocitly pod vlnou mezinárodní kritiky, když tyto zbraně použily v Jugoslávii Iráku a Afghánistánu, kde způsobily mnoho civilních obětí. V reakci na tuto kritiku prezident George Bush již v roce 2008 rozhodl, že všechny kazetové bomby budou do roku 2019 zničeny.

Pozitivní trend byl však letos přerušen. Vzhledem k situaci na Korejském poloostrově se Spojené státy rozhodli dohodu neratifikovat. Všechny americké kazetové bomby byly převezeny na americké základny v Korejské republice.

Jedná se celkem o 1,5 milionů kazet a 90 milionů bombiček. Rusko v reakci na to na začátku roku oznámilo, že vyvinulo GPS naváděnou klouzavou bombu PBK-500U. Ta by měla mít podle svých tvůrců dosah 15 kilometru. Měla by být nezměřitelná radarem, neviditelná pro intra čidla a neovlivnitelná rušičkami.

Rusové se chlubí, že bomba by mohla nést i nové protitankové zařízení, které by mohlo zničit až 15 strojů najednou. Západ se tentokrát ani nepokouší proti takové zbrani protestovat.

Vzhledem k tomu, že i mnohé evropské země, které se k dohodě připojily, dodávaly komponenty na jejich výrobu Saúdské Arábii, která je používala v Jemenu proti civilnímu obyvatelstvu, by tato kritika vyzněla více než pokrytecky.