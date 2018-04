Jak se dostat pohodlněji do práce? Experti představili řešení budoucnosti

Dostat se ráno včas a bezpečně do práce není někdy vůbec jednoduché. Silnice jsou ucpané, řidiči vystresovaní, doprava ve městech kolabuje. Dopravní experti v USA se zamýšleli nad tím, jak tuto situaci změnit. Navrhli proto několik futuristických řešení, jež by měla v blízké budoucnosti usnadňovat lidem cestování ve velkých městech.

Jedním z možných dílčích řešení je podle dopravních expertů trend, kdy dopravu na pracoviště organizuje a zajišťuje přímo zaměstnavatel. V USA je již tato praxe celkem běžná. Velké firmy jako Google, Apple nebo Facebook tuto službu zajišťují již několik let. I v České republice již najdeme firmy, které své zaměstnance sváží na pracoviště autobusy.

Velkou výhodou takové dopravy je, že zaměstnanecká linka se přizpůsobí potřebám zaměstnanců. Zastávky mohou být nastaveny podle toho, kde zaměstnanci bydlí. Takový komfort svým pasažérům například státní dopravce nikdy nabídnout nemůže.

Hitem posledních let pak je dopravovat se po městě na kole. I když tento způsob cesty do práce není pro každého, jeho popularita rychle roste. V USA jsou velkým hitem poslední doby elektronické koloběžky. Ty si lze za 1 dolar snadno pronajmout. Například v kalifornské Santa Monice si podle údajů provozovatele elektronickou koloběžku za poslední půlrok pronajalo na 50 000 lidí.

Stále populárnější jsou v poslední době také různé dopravní aplikace, s nimiž pracuje například taxislužba Uber. Problém ale je, že pokud chcete jet kus cesty Uberem, další kus vlakem a na závěr si pronajmout například kolo, budete pravděpodobně potřebovat tři různé aplikace. Na trhu by se měl ale již brzy objevit startupový projekt Transit app, jež by měl nabízet jednou přehlednou a komplexní aplikaci. Pomocí ní by si pak kdokoliv mohl naplánovat třeba cestu napříč Evropou, aniž by musel stahovat desítky jiných aplikací.