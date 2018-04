Chlouba Sovětského svazu? Kilo je dodnes legendou i v západních zemích, prodává se po celém světě

Autor připomíná, že na rozdíl od námořnictva USA, které se vydalo cestou jaderných ponorek, si Rusko vedle těch jaderných ponechalo i ty poháněné naftou. Svůj arzenál má Moskva rozmístěný především v oblasti Eurasie - jaderné ponorky jsou využívány na vzdálené oceánské hlídky, flotila dieselových ponorek je více než dostačující pro konflikty v Evropě, na Středním Východě a v blízkosti ruských hranic, uvádí server.

Ruskou ponorku projektu 877 Západ a NATO označuje heslem Kilo, americké námořnictvo jí přezdívalo „Černá díra“, protože je velmi tichá a tak je obtížné ji odhalit. Sám Mizokami o ní mluví jako o ponorce, "proti které nechce žádná země bojovat - a obzvláště ne USA".

Třída Kilo měla podle Mizokamiho sloužit především zemím tehdejší Varšavské smlouvy. Ponorka je dlouhá něco přes 70 metrů a má výtlak přes 3 tisíce tun. Posádku stroje tvoří pouhých dvanáct důstojníků a jedenačtyřicet mužů, a bez doplnění zásob vydrží až 45 dní.

Lodě jsou napájeny dvěma dieselovými generátory a elektrickým pohonem, což jim dává dostatek energie, aby pluly rychlostí deset uzlů na povrchu a sedmnáct uzlů pod vodou. Nejsou to rychlé ponorky. Systém zabezpečení života jí umožňuje zůstávat pod vodou až dva týdny, a akční rádius činí 7,5 tisíce mořských mil (14 tisíc kilometrů), což přesahuje vzdálenost od základny ruské Severní flotily do Kuby, píše server.

Typ Kilo nepatří mezi ponorky s nejhlubším ponorem, ale díky svým motorům se obzvláště dobře pohybuje v mělkých vodách. Její trup má tvar kapky vody a oproti starším ponorkám má ve vodě také mnohem menší odpor. Hnací zařízení je izolováno pryžovými podložkami, takže se nedotýká trupu, díky čemuž se vibrace nemění na hluk, který lze slyšet vně lodi. Loď má gumový bezodrazový povlak zastavující hluk vycházející z ponorky. Právě díky tomu je stoj velmi tichý.

Tyto troje jsou vybaveny šesti torpédomety standardního průměru 533 milimetrů. Čtyřiadvacet ponorek třídy Kilo bylo používáno v Sovětském svazu, jedenáct z nich je stále v provozu. Jedna byla prodána do Polska, i ona je nadále funkční, další, prodaná do Rumunska, je již mimo provoz. Deset bylo prodáno do Indie, devět je stále v provozu. Írán má tři Kila a Alžírsko dva. Čína měla dvě ponorky, které koupila po skončení studené války.

Vylepšená verze třídy Kilo, známá jako projekt 636.3, nebo „Improved Kilo,“ byla vyvinuta s cílem oživit upadající ruské ponorky. Modernizací projektu 877 vznikla Varšavjanka (projekt 636), která má vylepšené hydrodynamické ukazatele. Ponorka je vybavena odpalovacími rampami okřídlených raket Kalibr, což umožňuje její bojové použití v současných konfliktech, například v operaci proti IS, podotýká novinář.

V roce 1990 koupila 10 ponorek typu 636.3 Čína, dvě si pořídilo Alžírsko. Vietnam koupil šest strojů, dodáno ale zatím bylo jen pět. A konečně Rusko koupilo šest 636,3 ponorek, aby upevnilo svou ponorkovou flotilu. Poslední ponorka pojmenovaná Kolpino byla na vodu spuštěna loni v únoru v Petrohradě. Kolpino bude sloužit v černomořské flotile, kde by to mohla vést budoucí raketové útoky proti cílům IS. Rusko se zřejmě připravuje i další nákupy ponorek typu Kilo, které by měly nahradit starší třídu Lada.