Enormní hrozba pro Rusko a Čínu? Tato americká loď může ovládnout moře

Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Třída Zumwalt byla primárně navrhována pro útoky na pozemní cíle, pro podporu obojživelných námořních invazí a pro operace poblíž pevniny. Námořnictvo ale teď pracuje na změnách, které by těmto torpédoborcům přidaly na multifunkčnosti. Zumwalt by tak mohl velmi efektivně operovat i na otevřeném moři a mohl by se stát postrachem i pro nepřátelské lodě.

Lodě jsou navíc vybaveny stealth technologií, jež je činí velmi obtížně detekovatelné nepřátelskými radary. Bezpečnostní analytici ze serveru The Atlantic tak například tvrdí, že 3 lodě třídy Zumwalt dokáží velmi značně ovlivnit poměr sil na světových mořích. Díky své stealth technologii budou takové lodě vhodné například i k ochraně svazů letadlových lodí, jelikož mohou efektivně odhalovat nepřátelské ponorky nebo hladinová plavidla.

Zumwalt totiž disponuje pokročilými radary a jeho palubní zbraně mají velmi dlouhý dostřel. Torpédoborce této třídy by tak mohly, skryty za příkrovem "neviditelnosti", ničit nepřátelské cíle ze vzdálenosti, na níž nemohou být detekovány a nepřítel by tak proti nim nemohl efektivně zasáhnout.

Američtí námořníci si třídu Zumwalt velmi pochvalují. Ukazuje se, že kombinace stealth technologií, výkoných radarů a zbraní s dalekým dostřelem je vynikající volbou. Podle představitelů U.S. Navy by lodě této třídy měly sloužit jako inspirace pro další vývoj a měly by určovat směr, jakým se námořnictvo hodlá v blízké budoucnosti vydat.