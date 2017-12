Byl Ježíš uprchlík? Mezi odborníky se vede ostrá polemika

Aktualizováno 24.12.2017, 18:48 — Autor: -buj / EuroZprávy.cz

Blízký východ - Nezastavitelný proud uprchlíků do Evropy mohl u řady lidí vyvolat pocit, že pro další běžence tu už není místo. Prostor se zaplnil. Migranti by měli měli zůstat za hranicemi EU. V opačném případě totiž ohrozí pracovní trh, sociální služby a zdravotnictví. V době opatrného nakládání s veřejnými prostředky je chladný postoj vůči běžencům spojován s pocitem nejistoty. Do Evropy by se teoreticky nedostal ani Ježíš Nazaretský, jehož rodinu někteří odborníci považují za uprchlickou.