Záhadná paměť: Proč ji ztrácíme? Vědci zjistili, jak se tomu dá zabránit

— Autor: -mho / EuroZprávy.cz

Sacramento - To, že starší lidé mají obecně větší problémy se zapamatováním různých věcí, je již dlouhou dobu známé. Vypadá to však, že vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley přišli na konkrétní důvod. Podle nich to souvisí s naším spánkovým režimem. Jakým způsobem tedy lze ztrátě paměti zabránit? Na to odpovídá článek vydaný ve vědeckém časopise Neuron.