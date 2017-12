Co nás čeká v roce 2018? Podle proroctví slepé baby Vangy dojde ke dvěma velkým událostem

Jmenování profesorů? Do toho nemá prezident co mluvit, myslí si kandidáti na Hrad

Baba Vanga, která zemřela v roce 1996 ve věku 85 let, tvrdila, že má nadpřirozené schopnosti, které jí umožnily předvídat přírodní katastrofy a další významné události. Podle těch, kteří věří v nadpřirozeno, věštkyně předpověděla 11. září, ale i třeba brexit.

V roce 2018 se pak podle jejích předpovědí mají stát dvě významné události. Ti, kteří jejím věštbám věří, říkají, že před svou smrtí předpověděla budoucnost až do 51. století – kdy podle jejích slov svět skončí.

Mystička, která byla označována za „Nostradama z Balkánu", údajně předpokládala, že Čína v roce 2018 předstihne USA a stane se světovou „supervelmocí“. Také tvrdila, že na Venuši bude objevena „nová forma energie".

Věřící tvrdí, že v nadcházejících předpovědích může existovat určitá pravda. V roce 1970 Čína produkovala jen 4,1% světové ekonomiky. V roce 2015 přišel raketový nárůst na 15,6% a její příspěvek se stále zvyšuje, připomíná server Daily Mail. Očekává se, že produkce USA se v roce 2025 naopak sníží z 16,7% na 14,9%, uvedl již dříve magazín Forbes.

V současné době neexistují žádné plány na vyslání mise na Venuši, což znamená, že k objevení nového zdroje energie v příštím roce pravděpodobně nedojde. Na příští rok je sice naplánovaná mise sondy Solar Probe+, ta ale na Venuši nepřistane, ačkoli bude využívat její gravitační tah pro průchod kolem Slunce a studium této naší hvězdy.

Život baby Vangy je opředen různými mýty. Údajně v raném dětství přežila silnou bouři, při které přišla o zrak, ale zároveň nabyla věštecké schopnosti. Pravdou je, že během socialismu se těšila úctě nejvyšších stranických představitelů, což bylo v rozporu s jejich materialistickým světonázorem. Mnohé její věštby nebudily svého času velkou důvěru. Zdroje, jako je The Weiser Field Guide tvrdí, že předpovídala rozpad Sovětského svazu, katastrofu v Černobylu, datum Stalinovy smrti, potopení ruské ponorky Kursk či teroristické útoky 11. září.

V případě útoků z 11. září 2001 Vanga věštila, že „dva oceloví ptáci" napadnou „americké bratry". „Horor, horor! Američtí bratři padnou poté, co budou napadeni ocelovými ptáky. Vlci budou křičeli v křoví a nevinná krev se bude rozlévat,“ řekla Vanga ve svém proroctví.

Mystička údajně také předpověděla brexit tím, že řekla, že Evropa tak, jak ji známe „přestane existovat" do konce roku 2016. Baba údajně prorokovala vzestup extrémistické armády, která napadne Evropu, čímž předpověděla šíření Islámského státu v Sýrii a v Iráku.

Tvrdila také, že Barack Obama bude „posledním americkým prezidentem", což vedlo na začátku tohoto roku ke spekulacím, že Donald Trump nebude schopen složit inaugurační přísahu. Předpovědi Baby Vangy jsou údajně úspěšné z asi 85 %. Úspěšně prý předpověděla úder tsunami, která zdecimovala Thajsko v roce 2004 i příchod arabského jara o šest let později.

A co Vanga věští do budoucna? Do roku 2028 prý nastane konec hladovění na světě, do roku 2256 vznikne na Marsu kolonie, která bude mít jaderné zbraně, a do roku 2341 se Země stane neobyvatelnou.