Zákeřná choroba? Muž musí vypít 20 litrů vody denně a v noci může spát jen dvě hodiny. Jinak by zemřel

Neustále žíznivý německý architekt je nucen pít alespoň 20 litrů vody denně, jen aby zůstal naživu. Marc Wübbenhorst trpí vzácným diabetes insipidusn neboli úplavicí močovou nebo také žíznivkou. Jde o onemocnění, při kterém lidský organismu vylučuje až 20 litrů moči denně namísto obvyklé normy 1,5 – 1,8 litrů za den. Tento problém souvisí s poruchou vylučování antidiuretického hormonu nebo s neschopností ledvin tento hormon rozpoznat a reagovat na něj.

Marc musí chodit na toaletu i 15krát častěji než běžný člověk. Pokud by nevypil asi 20 litrů vody denně, mohl by být značně dehydrovaný a tím pádem by ohrozil svůj zdravotní stav.

V noci kvůli tomu nemůže spát déle než dvě hodiny v kuse. Protože musí tekutiny neustále doplňovat. Jeho ledviny se zbaví tekutin téměř tak rychle, jak je přijímá, což znamená, že jeho tělo nemá žádnou vodu. Pokud vodu nedoplňuje, objeví se příznaky jako extrémní dehydratace včetně závratí a zmatenosti. Sám Marc pro Daily Mail říká, že pokud nepije každou hodinu, má problémy se soustředěním, dostane horečku a ztrácí orientaci.





Příčinou tohoto vzácného onemocnění, které postihuje zhruba jednoho z 25 000 lidí je nedostatek antidiuretického hormonu. Mnozí pacienti ale nemají až takovou potřebu přijímat tekutiny jako Marc. Někteří s ní zápasí jen v důchodovém věku, architekt z Bielefeldu se však s úplavicí narodil. Jeho matka trpěla stejnou poruchou.

Nejhorší stavy prožívá Marc v noci. Podle jeho slov si ani nevzpomíná, že by někdy spal déle než dvě hodiny v kuse. Už po takovém čase trpí bolestmi hlavy, praskají mu rty a nejednou je dezorientovaný.

I kvůli tomuto stavu by se nikdy nemohl stát profesionálním sportovcem a velký pozor si musí dát i při běžném cestování. Vždy si musí do detailu naplánovat svou cestu a mít u sebe dostatek tekutin. Pro německé média přiznal, že kvůli zpoždění vlaku jednou téměř upadl do bezvědomí.

„Můžu pít alkohol, ale nepiju. Kvůli mému stavu můžu vypít tři lahve vína a nic bych necítil,“ vysvětluje muž.

Některým pacientům s diabetes insipidus pomáhá dieta zaměřena na radikální omezení soli, jiným zase náhrada antidiuretického hormonu, zamezující neustálému pocitu plného močového měchýře. V případě Marca ale žádná z těchto alternativ nezabírá. I proto chce, aby se tato choroba dostala do povědomí širší veřejnosti