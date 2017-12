Podivná zpráva CIA: Byl Adolf Hitler v roce 1955 stále naživu?

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Sověti a pak Ruská federace roky prohlašovali, že mají pozůstatky nacistického vůdce Adolfa Hitlera, a to přesto, že těla jeho a Evy Braunové, jeho dlouholeté milenky a následně i manželky, byla spálena. Přesto Moskva tvrdila, že získala Hitlerovy částečné pozůstatky. Rusové proto byli v roce 2009 v rozpacích, když americký vědec mohl hodinu prověřovat lebku, kterou měli Rusové v držení. Expert uvedl, že lebka je rozhodně ženská, nikoliv mužská, a patřila osobě ve věku 20 až 40 let, nikoliv 56 let, což byl Hitlerův věk smrti. Ruská tajná služba FSB ale takové závěry odmítla.

A co víc – tím konspirace nekončí. Dokument zveřejněný na internetových stránkách CIA přináší další výbušnou a pokud bizarní informaci - Adolf Hitler prý přežil druhou světovou válku, píše server National Interest.

„Dne 29. září 1955 byl CIMELODY-3 [kódové jméno] kontaktován důvěryhodným přítelem, který sloužil pod jeho velením v Evropě a který v současné době sídlí v Maracaibu," napsal tehdejší šéf zpravodajců v Caracasu svému nadřízenému dne 3. října 1955. „Přítel CIMELODY-3 uvedl, že v druhé polovině září 1955 mu Phillip Citroen, bývalý německý voják SS, důvěrně prozradil, že Adolf Hitler je stále naživu." Zpráva pokračuje: „Citroen poznamenal, že vzhledem k tomu, že uplynulo deset let od konce druhé světové války, spojenci už nemohli stíhat Hitlera jako vojenského zločince.“

„Zdroj byl považován za tak věrohodný, že jeho informace byla zaslána na ústředí, což je pozoruhodné," uvedl pro server National Interest zdroj ministerstva obrany. „Dokonce i v té době museli tito kluci oddělovat pšenici od plevy."

A co víc, existuje údajně i fotka. „Dne 28. září 1955 přítel CIMELODY-3 tajně získal fotografii, o které CIMELODY-3 mluvil. Dne 29. září 1955 byla fotografie ukázána CIMELODY-3 za účelem získání jeho reakce na možnou pravdivost tohoto fantastického příběhu,“ píše se v dokumentu.

V odtajněné poznámce je přiložena fotografie zobrazující „Adolfa Schrittelmayora" v Tunze v Kolumbii v roce 1954, který sedí vedle společníka. „Osoba vlevo je údajně Citroen a osoba vpravo je nepochybně osoba, o které Citroen tvrdí, že je Hitler. Zadní strana fotografie obsahuje následující údaje: „Adolf Schrittelmayor, Tunga, Kolumbie, 1954."

Postava na údajné fotografii se jasně podobá nacistickému vůdci, který spáchal sebevraždu 30. dubna 1945 ve svém bunkru v Berlíně. Chtěl se totiž vyhnout tomu, aby byl zajat Rudou armádou. Konspirační teorie ale roky tvrdily, že celý řada nacistických pohlavárů unikla do Jižní Ameriky - a to včetně těch nejvýše postavených.

Tyto teorie o Hitlerovi se obecně soustředily na to, že unikl do Argentiny, nikoliv do Kolumbie, a všeobecně se předpokládalo, že se bude skrývat – tedy že si neponechá své křestní jméno a jeho světově proslulý vzhled. Tajná služba Spojených států vydala už v roce 1944 fotky ukazující, jak se Hitler může pokusit maskovat.

„Sovětský příběh o tom, že se krátce po sebevraždách zmocnili ostatků, je plná nesrovnalostí," tvrdí úředník obrany. „Zdá se, že i SSSR a USA vážně uvažovaly, že není mrtvý. Bylo to jako na divokém západě, když Berlín padl. Někteří nacističtí velitelé se skrývali pod falešnými jmény a přežili jako řadoví vojáci v sovětských táborech, někteří údajně oblékli do svých uniforem mrtvoly, které jim byly podobné, někteří používali existující síť, aby se dostali ven... Existují fotky Hitlera v pokročilém věku, které byly zveřejněny americkou zpravodajskou službou. Oficiální místa považovala šanci, že Hitler skutečně unikl do Jižní Ameriky, asi za pětiprocentní. „Podezřelý příběh KGB je mnohem jednodušší a více hodnověrný než ten, že žije roky v Jižní Americe,“ dodává úředník z ministerstva obrany.

Přestože americká vláda odložila odtajnění všech svých souborů o atentátu na JFK o dalších šest měsíců, dokumenty jako je tento, povzbuzují historickou zvědavost a jistě poskytnou další živnou půdu pro další konspirační teorie, dodává server National Interest.