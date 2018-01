Mužská chřipka? Pánové nepřehání, skutečně trpí onemocněním víc než ženy, tvrdí vědci

Příčinu bychom měli údajně hledat u našich předků, kteří žili snad ještě v jeskyních. Tehdy bylo vážné onemocnění jediným způsobem, jak udržet muže před tím, aby se vydávali na lov a vystavěli se tak ještě většímu nebezpečí. Zda se dá mužská verze nemoci skutečně vědecky vysvětlit, nebo se jedná jen o mýtus, se rozhodli zjistit vědci z Kanady.

Podle doktorky Kyle Sue, která vedla výzkum, musí muži mnohem častěji být kvůli chřipce hospitalizováni. Dokonce i mnohem častěji umírají na virová onemocnění, což dokazuje, že skutečně je průběh nemoci u nich mnohem těžší, domnívá se Sue. Podle ní je také dokázáno, že muži mají slabší imunitu než ženy a mnohem častěji mají potíže s dýchacími cesty.

"Naše studie prokázala spojitost mezi mužskými hormony, zvláště testosteronem, a chřipkou. Hormony oslabují mužskou imunitu, zatímco u žen dělají přesně opak," tvrdí Kyle Sue. Studie však lepší odolnost vůči onemocněním prokázala pouze u žen před menopauzou, po ní je imunitní stav obou pohlaví vyrovnaný.

Přílišná mužská nemohoucnost během chřipky jde ale proti logiky přírody. "Jsem přesvědčená, že muži nepřehánějí, když se tváří, že jim během chřipky není dobře. Nicméně slabé polehávání na gauči a neustálá dezorientace způsobuje, že na ně může predátor kdykoliv zaútočit. To našim předkům asi nebylo moc užitečné," řekla Sue.

Nicméně minimálně polovina vědců není o výzkumu Kyle Sue přesvědčena. "Mužská chřipka neexistuje. A tvrdit opak je sexistické," myslí si profesorka Helen Stokes-Lampard. Ta nicméně přiznává, že muži mohou mít mnohem citlivější dýchací cesty a být náchylnějším k virovým onemocněním. "Nicméně to spíš ukazuje na to, že muži jsou častěji nemocní, ale ne to, že by měli těžší průběh nemoci," oponuje Lampard.