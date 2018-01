Jak se zachovat při setkání s mimozemskou civilizací? Tato pravidla musíte dodržovat

Vesmír je veliký a lidé zatím pozkoumali jen zlomek prostoru, že se jednoho dne setkáme s mimozemskou civilizací je tak více než pravděpodobný. Pro všechny případy tak společnost SETI pro výzkum a odhalování mimozemského života vymyslela soubor několika pravidel, kterých byste se měli v průlomové situaci držet.

Společnost SETI radí, aby se lidé nejdřív informovali u příslušných úřadů, agentur nebo institucí, než vydají veřejné prohlášení a nalezení stop mimozemské civilizace. případě, že vám přistane na zahradě létající talíř, asi tuto skutečnost jen tak nezatajíte, ale zde se bavíme o možnosti, že třeba zachytíte jejich rádiové nebo jiné vysílání. Je vždy nejlepší nechat odborníky, aby stopy řádně prošetřili, než dělat před médií humbuk, který se nakonec neprokáže.

Samozřejmě je pochopitelné, když se budete svým úlovkem chtít okamžitě pochlubit, od zveřejňování fotek na instagramu nebo příspěvků na facebooku by vás však mělo odradit to, že můžete ve světě způsobit skutečný chaos. Je proto lepší to nechat v rukou odborníků, ačkoliv zde naráží SETI na kritiku konspiračních teoretiků, kteří se obávají toho, že by vláda chtěa váš objev zatajit.

SETI však prohlašuje, že po dokončení výzkumu by tato informace měla být poskytnutá nejen odborníkům, ale také veřejnosti. Zároveň instituce slibuje, že prohlášení před světem by měla učinit osoba, která jako první mimozemskou civilizaci nebo její stopy objevila, tudíž se máte šanci před světem ukázat i vy.

Pokud zachytíte třeba rádiový signál, SETI pak doporučuje na něj neodpovídat, ale znovu upozornit úřady. Nikdy totiž nevíte, zda je druhá strana přátelská. Pokud však dojde k osobnímu setkání, musíte si dát pozor hlavně na vaše vystupování. Je možné, že budete jejich prvním kontaktem mezi lidmi, jak se zachováte může ovlivnit jejich smýšlení o lidském pokolení. Máte tak na svých beder zodpovědnost celého světa, abyste zanechali nejen dobrý dojem, ale také pokud možno navázali přátelský vztah.

Na pozoru se však musíte mít i před přímým kontaktem. Týká se to nejen mimozemských bytostí, ale i jejich dopravního prostředku a dalších věcí. Mimozemšťané zřejmě nebudou dodržovat ty samé zvyky jako my, nemusíte jim proto podávat ruce. Zamezte pokud možno všem dotykovým kontaktům, nikdy nevíte, zda třeba mimozemské bakterie, viry a další materiály nemůžou ohrozit vaše zdraví.

Po veřejném prohlášení byste v zájmu informovanosti měli zveřejnit veškeré důkazy. To znamená zvukové záznamy, fotografie či videa, která jste při setkání pořídili. Způsob zveřejnění je pak na vás, můžete využít konference, přednášek, publikací nebo internetu.