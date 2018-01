Koušete si nehty? Nejste sami. Tady je ale důvod, proč byste měli přestat

Vědci z univerzity v Calgary vypracovali studii, v níž uvádí, že nehty si okusuje až třicet procent dětí ve věku do deseti let a dokonce až 50 procent dospívajících ve věku 10. - 18. rokem života.

Část lidí po dosažení dospělosti tento zlozvyk přejde, stále ale zůstává zhruba 25 procent dospělých, kteří si nehty koušou dál. Ve velké míře za to může zejména stres.

Příčiny hledejte v sobě

Právě stres je podle odborníků jedním z hlavních faktorů, díky kterému mají lidé tendenci si kousat nehty. Nervozita, strach, ale i potlačovaná agrese jsou dalšími spouštěči této negativní vlastnosti, která se řadí k takzvaným vnějším výrazům vnitřního napětí.

Dalším faktorem může být jednoduše nuda. Lidé si okusují nehty při sledování televize prostě proto, že mohou a že je daný program až tak nezaujal. Výjimkou není ani kousání nehtů při telefonování nebo v hovoru s jinou osobou.

Kousání nehtů ale může mít i lékařskou příčinu, a tou je nedostatek vápníku. Ten se poté tělo snaží získat přirozenou cestou právě z nehtů. Místo toho ale raději doporučujeme, tvahor, sýry nebo kakao.

Kousání nehtů ohrožuje zdraví člověka

Většina lidí, která podlehla tomuto trendu, řeší hlavně vzhledovou stránku. Okousané nehty zkrátka nejsou hezké a lidé je mnohdy schovávají, což může mít vliv na jejich sebevědomí a společenský život. Závažnější je ale zdravotní hledisko.

Pod nehty se nachází řada bakterií a špíny. Lidé, kteří si nehty okusují, tyto bakterie pouštějí do ústní sliznice a dále do těla. V praxi je to podobné, jako když rodiče kárají děti, aby si nedávaly do pusy špinavé ruce. Kousání nehtů není v tomto případě o nic lepší.

Okousané nehty ale mohou samy o sobě zarudnout a vyvolat krvácení, bolest či začít hnisat. Poškozený nehet může být také náchylný k plísním a infekcím, které si mohou lidé kousáním přenést do dutiny ústní a dásní. Kousání nehtů také poškozuje zuby a samotné nehty navíc deformuje.

Jak se zlozvyku zbavit?

Zbavit se jakéhokoliv zvyku není lehké a většinou nestačí si říct, že už ho dělat nebudete. V případě nehtů by se dalo apelovat na krásu, ale ani uvědomění si, že s pěknými nehty je člověk o poznání hezčí, často nezabírá.

Hodit se proto mohou speciální laky na nehty, které jsou dostupné v lékárnách. Jsou zdraví neškodné, ale jejich chuť je natolik odporná, že vás touha zakousnout se okamžitě přejde.

Pomoci mohou také umělé nehty, přes které se k těm svým přírodním zkrátka nedostanete. Stejně nápomocné jsou i rukavice, které ale jen stěží budete nosit doma při každodenní práci.

Daším řešením je eliminace důvodu, který vás ke kousání vede. Nudíte se? Najděte si zábavu. Koušete si nehty ze stresu? Pořiďte si žvýkačky nebo gumový míček a stres eliminujte. Snažte se najít příčinu a té se zbavit. Odměnou vám budou krásné zdravé nehty.