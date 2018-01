Asteroidy, meteory, tajemná síla. Ve vesmíru se něco děje. Naplňuje se podivné proroctví?

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Pravá uprchlická krize ještě nezačala. To nejhorší Evropu teprve čeká

Nibiru, také známá jako Planeta X, neexistuje, ale konspirační teoretici a lidé věřící ve spiknutí byli přesvědčeni, že v roce 2017 zničí Zemi. Předpovědi tvrdily, že apokalypsa proběhne v září, říjnu, listopadu pak v prosinci. Nic se ale nestalo.

Díky nenaplněnému proroctví by se mohlo zdát, že rok 2018 bude v klidný a bez apokalypsy, ale jak se zdá, Nibiru je opět na scéně. Vedoucí výzkumník zabývající se planetou Nibiru David Meade je přesvědčen, že planeta přinese Zemi zkázu v příštích několika měsících. A tak se na katastrofu začal připravovat.

„Události příštích několika měsíců jsou tak důležité, že - jak říkají v komunitě Intel - jdu 'do temnoty'. Čekají nás události tak obrovské a tak nadpřirozené. I velké přírodní katastrofy. Je to překvapující konec. Nemá nic společného s politikou ani s člověkem. Je předurčený a musí se stát. Píše se to přímo v knize Zjevení,“ uvedl Meade pro list Daily Star.

Jeho konspirační kolega Paul Begley jeho názory podporuje. Má prý pocit, že nedávná činnost ve Sluneční soustavě je jasným ukazatelem bezprostředního příchodu Nibiru. „Jsou tu asteroidy, meteory - všechno to se děje. Nebe je otřeseno nějakým druhem síly, gravitační přitažlivostí. Lidé nyní pozorují to, co potenciálně vypadá jako planeta X,“ tvrdí.

A není prý sám, kdo si toho všiml. „V jednu noc mi tři různí lidé poslali obrázky toho, co vypadá jako planeta X. Na Slunci, Měsíci i hvězdách budou znamení. Na Zemi budou celé národy pociťovat úzkost a zmatek nad bouřlivým a zmítajícím se mořem,“ dodává.

Jak jsme již zmiňovali, tyto divoké spekulace se v posledních šesti měsících objevují poměrně pravidelně. A šance na to, že se něco takového stane, jsou minimální. Ke konci loňského roku na zvěsti dokonce oficiálně zareagovala i NASA která podobná tvrzení odmítla a poukázala na to, že pokud by byla planeta Nibiru skutečná, už bychom ji nyní mohli vidět na obloze.