Přelom v lékařství? Viry by mohly zabíjet rakovinu v mozku

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

Nová studie, která tuto domněnku dokazuje, pochází z Univerzity v Leedsu. Výzkum ukázal, jakým způsobem by se virus mohl vypořádat se zhoubnými nádory v mozku.

Virus se zavede do krevního oběhu, kde pak prochází hematoencefalickou bariérou (přechod mezi cévami a mozkovou tkání - pozn. red.) a vede do mozku, kde se množí a zabíjí rakovinné buňky. A nejen to - virus také vyzývá imunitní systém těla, aby rovněž zaútočil na nádor.

"Náš imunitní systém nepracuje příliš spolehlivě v odhalení rakoviny. Je tomu tak částečně proto, že imunitní systém nerozezná rakovinné buňky od zdravých buněk našeho těla. Částečně je to i tím, že rakovina má schopnost imunitní systém oslepit. Imunitní systém se v případě přítomnosti viru opět nastartuje," uvedl profesor imunoterapie z Institutu výzkumu rakoviny v Londýně Alan Mechler.

"V naší studii jsme dokázali, že rodina reovirů může infikovat rakovinné buňky v mozku. Mozkové nádory infikované virem jsou poté mnohem viditelnější pro imunitní systém, a to je důležité," dodal.

Jak bylo vysvětleno v časopise Science Translational Medicine, vědci použili při testech savčí orthoreovirus třetího typu, druh viru z rodiny reovirů. Po infikování těla napadal virus jen rakovinné buňky, zdravé nechal být, takže většína pacientů měla pocit, že má jen nachlazení.

Výzkum nebyl nijak rozsáhlý - účastnilo se ho pouze 9 pacientů - avšak jeho výsledky mají obrovský potenciál pomoci lidem v boji pro nádorům mozku, zvlášť v kombinaci s léčbou, která se používá dnes.

Všem 9 pacientům byl v průběhu operace odstraněn nádor mozku, ale ještě předtím chirurgové napadli nádor virem. Po odstranění nádoru z těla nalezli lékaři důkaz, že se virus dostal do rakoviny a začal ji napadat. Nádor rovněž vědcům napověděl, že byl napaden bílými krvinkami imunitního systému člověka.

"Tato malá klinická studie nám umožnila položit na stůl biologickou otázku o rakovinné imunoterapii a zároveň poskytla nové poznatky, které nyní budou dále testovány, a to jak v laboratořích, tak v nemocnicích," dodal profesor Melcher.

"Nyní víme, že můžeme dostat reovirus přes hematoencefalickou bariéru, zahájili jsme klinické studie, abychom zjistili, jak účinná je tato virová imunoterapie v delších časových úsecích a jakým způsobem dokáže zlepšit životy pacientů s mozkovými nádory, kteří mají v současné době velmi omezené možnosti léčby," uzavřel.