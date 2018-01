Nový trend jménem raw voda? Odborníci varují před nebezpečím, lidé na její pití mohou doplatit

Příznivci „syrové vody" podporují myšlenku pití vody, která pochází přímo ze země a neobsahuje tedy chemikálie, jako je chlor. V USA rychle vzniklo množství startupů, které nabízejí tento druh vody. Vydělávají na těch, kteří mají pochybnosti o procesech a přísadách používaných při čištění vody, která nám všem teče z vodovodu.

„Je to přirozené probiotikum,“ hlásá jedna z nových firem, která prodává desetilitrovou láhev za 36,99 dolaru (v přepočtu necelých 800 korun), píše deník New York Times. Zakladatel firmy Mukhande Singh začal před třemi lety prodávat pramenitou vodu z oblasti Opal Springs. Ale až do tohoto roku to byl spíše malý místní provoz. Singh věří, že voda z vodovodu je otrávená. „Voda z vodovodu? Pijete záchodovou vodu s antikoncepčními látkami," tvrdí.

S jeho tvrzením ale nesouhlasí odborníci. Donald Hensrud, ředitel Programu zdravého života na klinice Mayo v Rochesteru, netají své znepokojení. To, co považují příznivci raw vody za nebezpečí, jsou důležitá bezpečnostní opatření, zdůrazňuje expert. Vynecháním doporučených postupů úpravy vody totiž dodavatelé raw vody mohou také prodávat něco, co by lidé pít nechtěli - nebezpečné bakterie, viry a parazity, které ohrožují lidské zdraví.

To, odkud voda pochází, jak je ošetřená a v jaké láhvi uskladněna je dlouhodobě předmětem rozsáhlých diskusí. Mohla by být v některých případech demineralizovaná voda škodlivá? A co používání plastových lahví? Obsahují některé vodní systémy nebezpečné úrovně olova? Mnohé komunity v USA odmítají do pitné vody přidávat fluorid – a to i přesto, že posiluje zuby a je v nízkých dávkách bezpečný, píše NY Times.

Odborníci uznávají, že raw voda může obsahovat minerály. Dodávají ale také, že minerály, které potřebujete, můžete získat ze zdravého stravování. Michelle Franclová, šéfka oddělení chemie na Bryn Mawr College v Pensylvánii, říká, že skutečnou raw vodu, která obsahuje pouze vodík a kyslík, je dobré pít - pokud je čistá. A to je ten zásadní problém.

„Molekuly vody přímo z pramene a vody, která se k nám dostane z vodovodu, jsou totožné," vysvětluje Franclová. „Takže jediným rozdílem je, že může obsahovat neškodné látky jako minerály, ale také některé škodlivé látky, jako jsou paraziti a bakterie,“ zdůrazňuje. Úprava vody je zaměřena na odstranění škodlivých bakterií, jako jsou E.coli, Salmonella a Giardia, což je běžný parazit, který způsobuje průjmová onemocnění zvané giardiáza.

Ještě před několika staletími byla onemocnění z vody mnohem častěji. To bylo ještě předtím, než lidé oddělili odpadní vody od vody pitné. Koncem 19. století v reakci na epidemii cholery, bakteriální choroby, která se šíří ve vodě, města ve velkém investovala do procesů úpravy vody včetně pískové filtrace. Když byli lidé schopni oddělit kanalizaci od pitné vody a filtrovat pitnou vodu, cholera z měst západní Evropy a Severní Ameriky téměř vymizela.

Právě tyto změny podle expertů pravděpodobně ve velké míře mohou za obrovské zlepšení lidské délky života. Jones připomíná, že průměrná délka života se od roku 1900 do roku 1970 zvýšila přibližně o 30 let.