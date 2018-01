Ježíš měl bratra, kterému svěřil tajné učení? Svitek starý 1600 let odhalil nečekané věci

Bibličtí učenci na univerzitě v Texasu v Austinu náhodou objevili vzácnou kopii řecky psaného dokumantu, který obsahuje křesťanské vyprávění o tom, jak Ježíš Kristus předal svému bratru Jakubovi „tajné učení“. Jedná se o jednu z mála kopií původního textu v řečtině, která byla také jazykem původního vyprávění.

Svitek patří mezi koptské gnostické texty, které byly před více než 1400 lety v Horním Egyptě tajně zakopány. Objeveny byly až v roce 1945, kdy bylo nalezeno 13 knih obsahujících 52 textů, jimž se dnes říká „knihovna Nag Hammadi“. Část textů byla nenávratně ztracena, nicméně valná většina textů se díky knězi jménem Al-Qummus Basiliyus Abd el Masih nakonec přece jen nakonec dostala do rukou vědců

Experti tyto dokumenty studovali celé roky, přesto se dvěma vědcům z Texaské univerzity v Austinu podařilo narazit na text, který po celá desetiletí unikal pozornosti všech ostatních. V archivu Oxfordské univerzity ve Velké Británii narazili na jedinou ze známých kopií „první Jakubovy apokalypsy“, která není napsána v pozdějším koptském překladu.

„Tento nový objev je významný, protože ukazuje, že křesťané četli a studovali extrakanonické spisy dlouho poté, co je křesťanští vůdci označili za kacířství," vysvětluje pro magazín Newsweek Geoffrey Smith, profesor religionistiky na Texaské univerzitě v Austinu, jeden z objevitelů dokumentu.

Dokument pojednává o tom, jak Ježíš svého bratra Jakuba tajně učil o budoucích událostech, včetně Jakubovy vlastní smrti. Jak vysvětluje Smith, podobné texty byly považovány za kacířský od 4. století našeho letopočtu, kdy alexandrijský biskup Athanasius stanovil přísné pokyny pro to, co může a co naopak nesmí být zahrnuto do Nového zákona.

„Byli jsme hrozně nadšení. Jakmile jsme si uvědomili, co jsme našli, radost nás úplně pohltila," uvedl Smith. Dodal, že on ani jeho kolegové vůbec netušili, že řecké fragmenty první Jakubovy apokalypsy mohly přežít až dodnes. „Tento text doplňuje biblický popis Ježíšova života a činů tím, že nám umožnil přístup k rozhovorům, které údajně proběhly mezi Ježíšem a jeho bratrem Jakubem. Mělo se jednat o tajné učení, které umožnilo Jakubovi být dobrým učitelem ostatních po Ježíšově smrti," řekl Smith. Je třeba dodat, že výraz bratr nemusí v kontextu těchto svitků nutně znamenat biologického příbuzného, ale spíše někoho hodně blízkého.

Experti věří, že objevený text byl zřejmě jakousi učební pomůckou, poukazují především na čistý rukopis a na to, jak jsou jednotlivé slabiky děleny. Tak podle nich nebyly psány žádné texty – s výjimkou těch vzdělávacích. „Písař rozdělil většinu textu na slabiky pomocí teček. Takové rozdělení je ve starých rukopisech velmi neobvyklé, ale často se objevuje v rukopisech, které byly použity ve vzdělávacích souvislostech,“ uvedli vědci.