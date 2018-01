Co by se stalo s vaším tělem, pokud byste jedli pouze maso? Výsledek by byl strašlivý

Co se vlastně stane s lidským tělem, pokud se rozhodnete stát se opakem vegetariána a budete přijímat stravu tvořenou výhradně masem? Vaše tělo by z takové diety bylo hodně v šoku – takže to radši nezkoušejte. A to ani v případě, že opravdu nesnášíte květák nebo brokolici.

zdroj: YouTube

Video skupiny AsapSCIENCE ukazuje, co by vás čekalo, kdybyste se rozhodli konzumovat jen a jen maso. Za prvé, pojídání jen a pouze mrtvých zvířat by znamenalo, že tělo nebude mít dostatek vlákniny, což vede k zácpě, bolesti a dalším obtížím. A to je jen jeden z nepříjemných nežádoucích účinků.

Pokud by člověk nepřijímal sacharidy, znamenalo by to také že by přišel o nejjednodušší způsob, jak získat energii. Tělo by se pak uchýlilo ke spalování tuku a rozpadu životně důležitých proteinů, což je opravdu nebezpečný vedlejší účinek „masové diety“.

Navíc by došlo k otravě z bílkovin Takový stav zahrnuje příznaky jako žaludeční nevolnost, průjem a potenciálně i smrt – kterou by vyvolal nárůst močoviny, která vzniká po přeměně bílkovin na glukózu v játrech.

Maso z králíka je obzvlášť nebezpečné. Je tak málo tučné, že by se vaše tělo uchýlilo ke spalování vlastního tuku. Krátkodobě by to samozřejmě nevadilo, možná by to byla i dobrá dieta na zredukování váhy. Problémy by se ale dostavily při dlouhodobé konzumaci. Dokonce bylo zdokumentováno, že můžete jíst hodně masa z králíka a neustále hubnout.

Pokud by to nestačilo, další potenciální vrah je nedostatek vitamínu C, protože lidé si ho nemohou sami vyrábět - na rozdíl od většiny ostatních živočichů. Nedostatek vitamínu C může způsobit kurděje. Nemoc se projevuje především krvácením z dásní, pod kůži, do svalů, do nehtových lůžek, vnitřních orgánů, sníženou odolností proti nemocem a poruchou krvetvorby. Jedním ze způsobů, jak se tomu vyhnout, by bylo jíst syrové maso, protože vaření ničí vitamin C. To by ale zase mohlo vést k nepříjemným bakteriálním chorobám.

Přesto například Inuité v Kanadě se stravovali téměř výlučně jen masem a přesto přežili. Jak to dokázali? Jedli vnitřnosti jako játra, která obsahují vitamíny D a A, a mastné ryby obsahující omega-3 mastné kyseliny. Také se u nich vyvinula větší játra. Navíc byli schopni vylučovat větší objem moči, aby se zbavili více močoviny. A pak také jedli hodně syrového masa.