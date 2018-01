Odstrčený manžel mocné Marie Terezie? František Lotrinský byl úspěšný podnikatel a bohém

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Aby taky ne, být manželem královny a císařovny a zároveň nevládnout, to jsou hodně neobvyklé okolnosti. V českých dějinách naprosto unikátní. Z dějepisu asi každý ví, že Marie Terezie neměla bratra, tudíž na ní přešla dědická práva po jejím otci Karlu VI. S tím, že by Marie Terezie měla vládnout rovných čtyřicet let a být jednou z nejvýznamnějších postav habsburské dynastie na českém trůně, se však úplně nepočítalo.

Nejdřív byl Karel VI. upnutý k myšlence, že skutečně ještě bude mít syna a posléze předpokládal, že se dočká vnuka, kterému vládnutí předá. Vládnout mohl samozřejmě i František Štěpán Lotrínský, jenže ten na to neměl povahu a Marie Terezie ho poměrně záhy od vladařství odstrčila. Ale vinu skutečně nehledejme jen v ambiciózní vladařce, po té co v pozici spoluvladaře nahradil svého otce Františka Štěpána jeho syn Josef II., tak se na druhé koleji najednou ocitla stárnoucí panovnice. Ač situace neodpovídá historickým klišé o mocichtivé šlechtě, František Štěpán na vládnutí a pletichaření proti manželce skutečně neměl povahu.

Milovník žen

Byl by omyl ho považovat za neschopného bohéma, který sklízel úspěchy jen u žen. Přestože provozoval ve Vídni speciální palác na Wallnerstrasse plný tajných chodeb určený k návštěvám milenek a to nezanedbával ani manželské povinnosti, protože jak známo Marie Terezie s ním měla šestnáct dětí a několik dalších se nenarodilo. Poměrně zapadlou informací je, že byl velmi úspěšným podnikatelem a ve své době v podstatě průkopníkem kapitalismu v habsburské monarchii. Vztah k penězům měl František Štěpán i jako hazardní hráč, protože v počátcích vlády Marie Terezie i tímto způsobem zaháněl chmury z toho, že se mu manželka příliš nevěnuje. Jako podnikatel to však dotáhl ještě dál.

Podnikatel a kapitalista

Na svých dobře spravovaných statcích a v manufakturách na výrobu bavlněných tkanin a keramiky, mezi jeho úspěchy patří i zahájení průmyslové výroby světově proslulé holíčské keramiky. Zaměstnával přibližně deset tisíc lidí, což bylo skutečně obrovské ekonomické impérium. A jako v každé době velcí hráči na ekonomické mapě nejlépe vydělávají na válce. Do čehož se pustil i František Štěpán. Zásoboval jednak habsburské vojsko, ale v průběhu sedmileté války i „nepřátelskou“ pruskou armádu. Časem dokonce jeho banky půjčovaly habsburské státní kase za vysoký úrok. Marie Terezie svěřila následně manželovi celou finanční správu země. Těžkopádné a zaostalé soustátí začalo prosperovat, ovšem to už bylo těsně před Františkovou smrtí roku 1765.