Jak se chránit při jaderné apokalypse? Roli hraje každá minuta

Téměř denně v médiích čteme něco o jaderné válce a červeném tlačítku, které může zničit lidstvo. „Mohl by mu někdo z jeho vysáté a vyhladovělé země laskavě oznámit, že i já mám jaderné tlačítko, ale je mnohem větší a mocnější než to jeho, a mé tlačítko funguje!" vzkázal před několika dny americký prezident Donald Trump svému severokorejskému protějšku Kim Čong-unovi

Nejen kvůli těmto slovům se mnoho lidí obává, že hrozba jaderné války je reálná. Krátce poté, co Trump zmíněná slova napsal na twitteru, zaznamenali američtí obchodníci enormní nárůst zájmu o pilulky obsahující jodid draselný, o kterých se často říká, že dokáží ochránit před radiací z radioaktivního spadu.

Ale pilulka není zázračná a samozřejmě lidi při jadernému útoku nemůže úplně ochránit. Ve skutečnosti odborníci na radiační zdravotnictví tvrdí, že je to až ta poslední věc, kterou lidé potřebují v soupravě pro přežití při útoku jadernými zbraněmi - zejména s ohledem na to, čeho by Severní Korea mohla být schopna.

Proč jsou pilulky s jodidem draselným jen plýtvání penězi?

Severní Korea horečně pracuje na miniaturizaci jaderných zařízení, které by mezikontinentální balistické střely odnesly tisíce kilometrů daleko. Hlavice nesené mezikontinentální balistickou střelou by pravděpodobně vybouchly vysoko nad městem, což znamená, že radioaktivního spadu by bylo jen málo, vysvětluje server Science Alert. Podle vlády je spad větší problém v případě, že by za jaderným výbuchem stáli teroristé. Taková nálož by totiž s největší pravděpodobností vybuchla velmi blízko země.

Spad vzniká a je šířen tak, že jsou špína a nečistoty jaderným výbuchem nasáty, pak jsou ozářeny na nebezpečnou úroveň a následně rozsypány do velké vzdálenosti. Jedním z produktů spadu je radioaktivní jód. Jód je absorbován a používán štítnou žlázou v krku, takže se zde mohou koncentrovat jeho radioaktivní formy a způsobit rakovinu. Zmíněné pilulky mohou zablokovat jeho absorpci, i když to může mít určité nežádoucí účinky. Nicméně radioaktivní jód představuje je malý zlomek prvků, kterým by lidské tělo bylo vystaveno v případě jaderné katastrofy.

Brooke Buddemeier, odborník na záření z Lawrence Livermore National Laboratory poukazuje na to, že si lidé často myslí, že je jodid draselný nebo nějaké pilulky ochrání před radioaktivním zářením. Jenže tak to podle něj není. „Máme je kvůli zabránění příjmu radioaktivního jódu, což je jen jeden radionuklid z tisíců radionuklidů, které jsou tam venku, vysvětluje Buddemeier. Odhaduje také, že radioaktivní jód tvoří jen 0,2 procenta látek, kterým bychom byli vystaveni. Pilulky jsou užitečné při řešení dlouhodobějších obav o kontaminaci potravinami. V případě jaderného výbuchu je nejdůležitější se ukrýt, říká expert.

Jak najít bezpečný úkryt?

Pokud by opravdu došlo k jadernému útoku a vy byste přežili řádění ohnivé koule a následnou tlakovou vlnu, měli byste najít skrýš. Je třeba nejméně 12 až 24 hodin zůstat uvnitř nějaké robustní budovy. Buddemeier vysvětluje, že existuje jasná a jednoduchá mantra: jděte dovnitř – zůstaňte tam – nalaďte rádio. „Vstupte dovnitř a dostaňte se do středu budovy. Pokud máte přístup k podzemním prostorám, je to skvělé,“ uvádí odborník s tím, že půda dokáže skvěle odclonit nebezpečné záření. Obyčejné rodinné domy příliš bezpečné nejsou, především pokud nemají suterén či sklep. Lepší jsou například školy nebo kancelářské budovy. Ideální jsou budovy z cihel nebo betonu, které mají málo oken.

Co mít v nouzovém balíčku?

Existuje řada serverů, které obsahují konkrétní rady a seznamy toho, co je dobré mít v případě jaderné katastrofy po ruce. Experti radí, že dobré si připravit plán a několik menších, základních nouzových souprav, které můžete uložit doma, v práci a v autě. „Nejde jen o jaderný holocaust. To vše je dobré mít připravené i pro další nouzové případy. Ujistěte se, že vy a vaše rodina budete i v případě nouze v bezpečí,“ uvádí Buddemeier.

Hlavní položkou je rádio, ideálně malé a lehce přenosné s nabíjecím portem USB, který může napájet další zařízení. Rádio je důležité pro příjem nouzového vysílání a pokynů. Jedná se o jeden z nejjednodušších způsobů, jak zjistit, kam dopadl nebezpečný spad, kdy můžete opustit svůj úkryt a jaké jsou nejbezpečnější cesty do bezpečí. Podobně může fungovat i mobilní telefon, ale jeho funkčnost může záviset na věžích. Také jej může vyřadit elektromagnetický impuls z výbuchu, upozorňují odborníci.

Druhou nejdůležitější položkou je voda – ideálně asi 4 litry na osobu a den. Kromě pití je dobré ji mít na opláchnutí radioaktivního spadu, či vymáchání oblečení – právě tyto kroky mohou drasticky omezit riziko ozáření. A pak je samozřejmě nutné mít zásobu jídla a léků. To vše je nutné mít při ruce. Každá minuta pohybu mimo úkryt by totiž v případě krize ohrozila váš život.

Federal Emergency Management Agency (FEMA) - česky doslova Federální agentura pro zvládání krize - sestavila podrobný seznam toho, co je dobré mít připraveno v případě krize.

Kromě zmíněného většího množství vody na osobu je to zásoba trvanlivého jídla nejméně na tři dny, rádio na baterie, svítila a baterie, lékárnička, píšťalka, kterou si můžete přivolat pomoc, masku proti prachu s plastovou folií a lepící páskou, vlhké ubrousky, pytle na odpadky, sadu základního nářadí, otvírák na konzervy a mapy oblasti.

Tyto základní potřeby je pak možné doplnit o léky na předpis a brýle, kojeneckou výživu a pleny, krmivo a vodu pro domácí zvířata, důležité dokumenty v uzavřeném obalu, spacáky nebo přikrývky, náhradní oblečení a obuv, hasící přístroj, ženské hygienické potřeby, plastové nádobí, papír a tužku a něco na zkrácení dlouhého čekání – tedy knihy, hry nebo křížovky.