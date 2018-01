Jak poznáte, že nejste normální? Udělejte si tento jednoduchý test

— Autor: EuroZprávy.cz

Není snadné být normální. Vlastně ani není snadné definovat, co to znamená „být normální“. Na světě žije asi sedm miliard lidí a snažit se srovnat s ostatními tak může být velmi obtížné a vyčerpávající. I proto server The Independent odkazuje na sedm indikátorů, díky kterým se můžete porovnávat se zbytkem světa.