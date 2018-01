Praha vypadala před 200 lety úplně jinak. Proč přišla o to nejdůležitější?

Během své návštěvy Prahy po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 podepsal rakouský císař František Josef I. nařízení, které nadobro změnilo tvář hlavního města českého království. Jeho rozhodnutí prohlásit Prahu za otevřené město a zrušit tak její pevnostní ráz vedlo do konce 19. století ke zboření hradeb a prudkému rozvoji osídlení v okolí pěti původních pražských čtvrtí. Praha tak přišla o to nejdůležitější, co ji ochraňovalo před případnými nájezdníky. Císař dekret vydal 30. října 1866 a o den později odjel prohlédnout si bojiště.