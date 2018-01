Co se děje s lidmi po rozvodu? Muži ho nesou úplně jinak než ženy, zjistili vědci

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Ukazuje to mimo jiné studie expertů z Centra pro výzkum stravování a aktivity při Cambridgeské univerzitě, kteří zkoumali, kolik ovoce a zeleniny sní 11.577 sledovaných osob ve věku od 40 do 80 let.

Vědci vycházeli z předpokladu, že omezená konzumace čerstvých potravin může zvyšovat riziko kardiovaskulárních chorob a některých druhů rakoviny. Nepřihlíželi ale k tomu, jak dlouho manželství trvalo a jak bylo kvalitní, ani k důvodům, které vedly k jeho ukončení.

Experti tak zjistili, že při dvou klinických studiích vedených v letech 1993-1997 a v letech 1998-2002 omezili muži, kteří už nebyli ženatí, svůj denní příděl ovoce a zeleniny. Jejich strava nebyla už tolik pestrá.

Naopak ženy svůj potravinový režim změnily méně výrazně, s výjimkou konzumace alkoholických nápojů, která se citelně snížila. Ženy vypily přibližně o jeden drink týdně méně než v době manželství. Muži konzumovali stále stejné množství alkoholu.

"U této generace, která se narodila mezi dvacátými a šedesátými lety, jsou stravovací návyky silně spojeny s pohlavím v důsledku toho, že to byly právě ženy, kdo se hlavně staral o domácnost a přípravu pokrmů," vysvětlil ve studii její autor Pablo Monsivais.

"To může zčásti vysvětlovat důvody, proč ženy, které zůstaly samy, zachovávají své předešlé stravovací návyky, na rozdíl od mužů, kteří se na přípravě pokrmů v době manželství nepodíleli," dodal.