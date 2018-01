Jak často musíme uklízet, abychom se ochránili před bakteriemi? Pravděpodobně častěji, než si myslíte

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Pokud jste někdy pod mikroskopem viděli, co žije na různých površích vašeho domu či bytu, zřejmě vás následující výčet nepřekvapí. V každé domácnosti je možné najít malé bakterie a mikroby, viry, půdu, houby, zvířecí chlupy, pyl, pot, exkrementy a buňky z pokožky. A to je jen začátek.

Podle výzkumu zveřejněného v magazínu Popular Science se délka života zárodků velmi liší v závislosti na bakteriích a typu povrchu. Střevní bakterie E. coli mohou žít několik hodin až celý den, zatímco jiné bakterie mohou žít dny nebo týdny. Takže jak často byste měli čistit vanu, vytřít toaletu nebo vyměnit povlečení, než se stanou biologicky nebezpečnými? Pravděpodobně častěji, než si myslíte.

Jason Tetro, mikrobiololog a vědec působící na University of Guelph, a Becky Rapinchuková, expertka na úklid a autorka řady knih, připravili jakýsi „plán“ úklidu, který zaručí, že vaše domácnost bude zdravotně nezávadná.

Jak často měnit povlečení?

Jednou za týden nebo dva. Ačkoli většina bakterií na povlečení je ekologická (například prach) a většinou neškodná, mohou se na něm zachytávat také bakterie, houby, či nečistoty a oleje, které se uvolňují během spánku. Ty pak přispívají k tvorbě akné a lupů. Chcete-li, aby vaše postele byly čisté, měňte povlečení jednou týdně nebo minimálně každé dva týdny. A perte je v horké vodě.

Jak často dezinfikovat umyvadlo/vanu?

Každý den. Dokonce i když vypadá umyvadlo čistě, výlevky mohou být opravdu nechutné. Tetro říká, že v umyvadle v koupelně se hromadí například fekální hmota od umývání rukou po použití záchodu. Bakterie z potravin, jako E.Coli a Salmonella, pak mohou kontaminovat kuchyňský dřez - zvláště pokud manipulujete se syrovým masem. Když voda stříká zpět na vaše ruce, jsou také kontaminovány. Chcete-li zůstat v bezpečí, umývejte umyvadla i dřezy denně.

Jak často čistit koberce a umývat podlahu?

Každý týden nebo dva. Koberečky a koberce bychom měli vysávat jednou týdně (častěji, pokud máme domácí mazlíčky), abychom z nich odstranili prach, špínu a alergeny. Podlahy je navíc jednou za pár týdnů dobré umýt nebo vyčistit parním čističem, říká Tetro. Podlahu v kuchyni je vhodné mýt o něco častěji kvůli potravinářským bakteriím, které se mohou rychle šířit.

Jak často vytírat koupelnu?

Nejméně jednou za týden. Tetro říká, že koupelna je hlavní líhní bakterií; a to především kolem toalety a v umyvadle. Chcete-li si držet tyto bakterie od těla, dezinfikujte toaletu a umyjte vše kolem alespoň jednou týdně a vanu či sprchový kout pak každé dva týdny – i častěji, pokud se často sprchujete. Sprchové závěsy by pak měly být dezinfikovány týdně, aby se zabránilo vzniku plísní, které mohou u některých lidí způsobit podráždění kůže, očí a hrdla.

Jak často měnit ručníky?

To závisí na místnosti. Osušky jsou plné bakterií (je možné na nich najít stafylokoka a fekálie) - a pokud ručník není úplně suchý, bakterie na něm mohou vesele růst. Navíc na nich mohou růst i houby způsobující lupy. Rapinchuková doporučuje vyměňovat ručníky každý druhý den. To stejné platí i pro kuchyňské utěrky, které při každé manipulaci s jídlem či umytí rukou zachytávají bakterie. Tetro doporučuje prát je jednou týdně, pokud nebudete zacházet se syrovým masem - v tom případě by měla být utěrka vyprána okamžitě.

Jak často měnit houbičku?

Každých několik dní. Vaše kuchyňská houba je plná zárodků, doslova na na každém centimetru žijí miliardy bakterií, říká Tetro. Ale neděste se – většina těchto bakterií není škodlivá. Vzhledem k tomu, že houby s mýdlem a vodou ve skutečnosti moc nefungují, Tetro doporučuje houbu na 2 minuty ponořit do vroucí vody a na dvě minuty ji pak dát do mikrovlnné trouby. Pokud už bude vypadat hůř, je třeba ji vyměnit.

Jak často utírat kliky u dveří?

Jednou týdně (v některých pokojích). Přestože se na klikách hromadí spousta bakterií, stačí je umývat jen zřídka, říká Rapinchuková. Ovšem dveře v koupelně a v kuchyni jsou jiný případ – zachycuje se na nich totiž mnohem víc bakterií, takže je dobré je dezinfikovat alespoň jednou týdně.

Zdá se vám, že je to moc práce a že nebudete dělat nic než jen uklízet? Neztrácejte hlavu. Rapinchuková doporučuje přinejmenším každé ráno ustlat postel - a to jen proto, že tento úkon podporuje „pracovní“ myšlení. Trvá to jen několik vteřin a přesto vám může tento rituál pomoci k úspěchu a připomenout vám, že je na čase povlečení vyprat.