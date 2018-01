Děsivá budoucnost? Program předpovídá, jak dlouho budeme žít. A je velmi přesný

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Tým výzkumníků na Stanfordské univerzitě v USA vyvinul počítačový program, který dokáže předpovědět, kdy nemocný pacient zemře – a to s poměrně velkou přesností. Podle týmu je totiž jejich program přesný v devadesáti procentech případů. Použit by měl být k určení vhodné péče pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Program využívá umělou inteligenci a vychází z analýzy 160 000 souborů obsahující data dospělých a dětských pacientů z dětské nemocnice Stanford and Lucile Packard Children's hospital, píše server International Business Times.

Program vychází ze zdravotnických záznamů, jako jsou diagnóza, postupy léčby a toho, jaké léky pacient užíval. Algoritmus byl aplikován na 40 000 aktivních pacientů. Jeho úkolem bylo předpovědět, kteří z nich v následujících třech až dvanácti měsících zemřou. Správně to dokázal určit v 90% případů.

„Rozsah dostupných údajů nám umožnil vybudovat model predikce úmrtnosti,“ řekl Anand Avati, pracovník laboratoří Stanfordské univerzity. Model by měl pomoci lidem, kteří trpí terminálními nemocemi a kteří potřebují specializovanou léčbu zaměřenou na zlepšení kvality života. Může jim být prý také poskytnuta účinnější úleva od příznaků a stresu z nemoci.

Vědci plánují pokračovat ve zdokonalování systému s pomocí dalších údajů, až potom by měl být program využíván zdravotnickým personálem v nemocnicích. Kenneth Jung, vědecký pracovník na Stanfordské univerzitě, řekl: „Myslíme si, že lékaři by v tomto procesu měli hrát stále svou roli. Měli bychom o tom přemýšlet jako o „strojovém učení plus doktor", což je způsob, kterým se chceme vydat. Nejde jen o slepé lékařské zásahy založené na algoritmech. Takto bychom se dostali na pevnější půdu - jak eticky, tak i bezpečnostně."