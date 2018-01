K Zemi se blíží potenciálně nebezpečný asteroid. Co by se stalo, kdyby dopadl na povrch?

Asteroid, který byl pojmenován 2002 AJ129, v současné době míří směrem k Zemi rychlostí asi 108 tisíc kilometrů za hodinu. Kolem naší planety proletí ve vzdálenosti asi 4 miliony kilometrů, což je zhruba desetinásobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Možná se vám tato vzdálenost zdá veliká, podle kategorie NASA je však asteroid klasifikován jako „potenciálně nebezpečný“. Takto jsou označovány objekty, které se k Zemi přiblíží na více než 7,4 miliony kilometrů.

Objekt má střední velikost, napříč má 0,5 až 1,2 kilometru a byl objeven 15 ledna 2002, informuje NASA. Netřeba dodávat, že by způsobil poměrně velké škody, kdyby nás zasáhl. Výzkum z roku 2016 ukázal, že pokud by asteroid této velikosti zasáhl Zemi, mohl by přinést novou dobu ledovou, teploty na celém světě by klesly asi o 8 stupňů Celsia.

Tento efekt by trval několik let, což by způsobilo, že Země bude temnější, sušší a chladnější místo. Prach, který by se zvedl při nárazu, by se usadil až za šest let. Navíc by i deset let po dopadu v atmosféře zůstaly saze.

zdroj: YouTube

Tento scénář ale v případě asteroidu 2002 AJ129 není příliš pravděpodobný. NASA uvádí, že kus skály kolem Země proletí 4. února 2018 bezpečně a bez jakéhokoliv incidentu.

„Zmíněný asteroid sledujeme již více než 14 let a velmi dobře známe jeho oběžnou dráhu," uklidňuje Paul Chodas, ředitel střediska NASA pro studium pozemských objektů v Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně v Kalifornii. „Naše výpočty naznačují, že asteroid 2002 AJ129 nemá žádnou šanci srazit se se Zemí - ani 4. února, ani kdykoliv během dalších 100 let."