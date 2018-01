Další biblická záhada rozluštěna? „Jsme velmi blízko odhalení tajemství," říká vědec

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Vědci řekli, že ostatky, které našli, neodpovídaly popisu Pelištejců neboli Filištínů. Pohřbeni byli totiž se šperky a vonnými oleji. Díky tomu by se mohlo přehodnotit používání slova „Filištín", které má odkazovat na vychytralé a potměšilé lidi. A hlavně osoby, kterým jsou lhostejné kulturní a umělecké hodnoty.

Právě díky údajnému nezájmu o kulturu a umění se začalo takovým lidem říkat Filištíni. Když ale nyní objevily ostatky se šperky a vonnými oleji, mohlo by to změnit historii tohoto nesemitského národa z biblické starověké Palestiny.

„Po desetiletí jsme mohli studovat jen věci, které Pelištejci po sobě zanechali, nyní ale máme přímo ostatky národa," řekl Daniel M. Master, jeden z vedoucích výkopových prací. „Jsme velmi blízko odhalení tajemství jejich původu," dodal.

V Bibli jsou Pelištejci líčeni jako úhlavní nepřátelé starověkých Izraelitů. Mělo se jednat o národ, který se usadil v dnešním pásmu Gazy a měl spojit pět velkých měst do jednoho státu. Nejznámější Filištín byl Goliáš, kterého zabil král David.

Unikátní je také to, že archeologové museli celou dobu držet jazyk za zuby, aby nepřilákali ortodoxní židovské demonstranty, kteří by se mohli dožadovat zastavení vykopávek kvůli porušení náboženství. V minulosti už se to několikrát stalo.

Archeologové a bibličtí učenci dlouho dobu věřili, že Pelištejci přišli z egejské oblasti, a to díky nalezené keramice z filištínských vykopávek. Neví ale kde přesně, mluví se o pevninském Řecku, ostrovech Kréta a Kypr, nebo dokonce o Anatolii, která leží v dnešním Turecku.

Kosti Pelištějců by na tuhle otázku mohly odpovědět. Podle izraelského odborníka na starověké období, se jedná o velmi významný objev, jak píše server Indenpendent.co.uk.