Proč nás zatím nekontaktovala žádná vyspělá civilizace? Vědci možná našli odpověď

To nejhorší Evropu teprve čeká. Obří migrační vlna s sebou přinese miliony uprchlíků

Debatu prezidentských kandidátů sledovala i ruská média. Co je zaujalo v duelu Zemana s Drahošem?

Cox tvrdí, že mimozemšťané s lidmi nenavázali kontakt, protože většina vyspělé civilizace se už stihla zabít. A nás to podle něj čeká také. Vědec je přesvědčen, že nakonec každá civilizace nakonec zabije sama sebe, což je důvod, proč žádné bytosti nezískali dominantní vliv ve vesmíru.

Profesor Cox zakládá svou argumentaci na takzvaném Fermiho paradoxu, který pokládá otázku, proč lidé dosud nenavázali kontakt s mimozemšťany.

V roce 1950 fyzik Enrico Fermi - tvůrce prvního jaderného reaktoru na světě - přišel s paradoxem, který říká, že vzhledem k věku a velikosti vesmíru je nadmíru jasné, že někde existuje civilizace mnohem vyspělejší než ta naše. Otázkou podle něj je, proč nás už tato společnost kontaktovala.

Mnoho vědců argumentuje, že jednou civilizace dosáhne určité velikosti, takže nakonec zabije sama sebe - a to buď prostřednictvím války s použitím pokročilých zbraní, nebo kvůli přírodní katastrofě. Cox na této teorii pracoval a prohlašuje, že právě to je důvod, proč jsme zatím nezískali žádný přesvědčivý důkaz o existenci mimozemšťanů.

„Jedním z řešení Fermiho paradoxu je, že není možné, aby existoval svět, který má sílu zničit sám sebe, takže potřebuje globální řešení spolupráce, aby se tomu zabránilo," řekl listu Sunday Times. „Je možné, že růst v oblasti vědy a techniky nevyhnutelně předstihne rozvoj politických odborných znalostí, což povede ke katastrofě."

„My bychom se k této pozici mohli blížit," varuje Cox.

Avšak jiní vědci s Fermiho paradoxem nesouhlasí a věří, že Země je první planeta v celém vesmíru, která hostí složitý život.

Vesmír existuje asi 13,8 miliardy let a současní lidé žijí asi jen 200 tisíc let - jen 0,00145 procenta této doby. Skupina vážených vědců přesto tvrdí, bychom ve skutečnosti mohli mít "velký náskok" a že vyspělé civilizace se nemusí objevit další bilion let. Podle této skupiny vědců je pak pravděpodobnější, že vyspělý život ve vesmíru vznikne někdy v budoucnu.