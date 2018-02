Lidé nejsou dokonalí: 10 zvířat, které mají schopnosti, o nichž se lidem může jen zdát

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

10) Ptáci

Mnoho druhů ptáků, především těch severských, se při příchodu zimy stěhuje za potravou na jih. Někteří z nich letí dokonce tisíce kilometrů za svým "prozatímním" domovem. Když zima končí, dokáží to ptáci vycítit a letí zpět na místo původního pobytu. To je nemožná mise pro někoho, kdo nemá mapu nebo GPS navigaci. Ptáci jsou totiž citliví na magnetické pole, a tak dokáží najít pokaždé správnou cestu.

9) Delfíni

Tito mořští savci jsou známí díky své schopnosti přijímat a odesílat signály pomocí zvukových vln. Tato schopnost slouží delfínům především v nebezpečných situacích, kdy je třeba ochránit své nejbližší. Delfíni jsou ovšem také schopni odhadnout těhotenství. Fungují tak podobně jako ultrazvuk.

8) Krysy

Člověk by si řekl, že krysa je obyčejný hlodavec, který nemá světu co nabídnout. Opak je ale pravdou. Některé krysy, především ty africké, mají velmi silný čich. Ten se jim vyvinul na úkor zraku, avšak díky němu dokáží detekovat různé předměty. Od roku 1997 jsou používány při vyhledávání min. Těch se díky nim našlo přes 12 tisíc, a to v zemích jako Angola, Tanzánie, Mozambik a Kambodža. Obyvatelé těchto států jim jistě poděkují.

7) Včely

Medonosný hmyz dokáže vycítit v okolí nektar, to je všem známé. Nejde však o jedinou věc, kterou včela dokáže najít. Díky "sladké vůni" dokáží tato užitečná zvířata detekovat výbušninu trinitrotoluen, a to až ve vzdálenosti 4,5 kilometrů. Výzkum na toto téma stále probíhá, není vyloučené, že v budoucnosti budou minová pole kontrolovat místo psů právě včely.

6) Kočky

Majitelé koček si nemohou vynachválit jejich schopnost léčit nemoci. I když to je pouhá fáma, něco kočky přeci jen dokáží - identifikovat nemocného. Kočky jsou toho schopny díky čichu, ten dokáže rozpoznat, zda-li proběhla v těle člověk chemická výměna, která je se stavem nemoci spojená. Navíc se kočky ukazují také jako velmi dobré psycholožky - dokáží totiž odhadnout, kdy má člověk jakou náladu.

5) Hadi

Aby byli tito plazi ještě nebezpečnější, než se o nich traduje, mají v hlavě tzv. "jamkový orgán". Tím dokáží rozpoznat infračervené záření ve vzdálenosti 1 metru. Ačkoli se hadům nevyvinul zrak, právě díky tomuto detekčnímu zařízení dokázali přežít. Jejich detekční nástroj navíc dokáže rozpoznat, jestli je kořist, kterou sledují, jedovatá, či nikoli.

4) Prasata

Tato zemědělská zvířata mají jednu skvělou schopnost, díky které jsou využívány i k něčemu jinému než k zabíjení pro maso. Mají totiž skvělý čich. Dokonce tak dobrý, že jsou využívána k vyhledávání lanýžů. Drahá houbová pochoutka se velmi špatně hledá. V Itálii už dokonce byli tak zoufalí, že vydali zákon, který zakazuje používat prasata při hledání drahé houby. Ekosystém, ve kterém se nacházejí, je totiž velmi náchylný ke změnám v životním prostředí, které s sebou prasata přinášejí.

3) Ryby

Sluneční světlo je viditelné ve vodě pouze do hloubky 200 metrů. Dál už vidíte jen tmu. Znamená to, že ryby nevidí? Omyl. Plavající živočichové totiž disponují senzory, které jim pomáhají s orientací i v prostředí, kde není vidět ani živáčka. Tento systém umí detekovat otřesy, vibrace a pohyby vody v okolí. Inu, ne každý potřebuje ve tmě baterku.

2) Sloni

Díky velkým uším není žádným překvapením, že sloni mají dobrý sluch. To, že sloni mohou slyšet blížící se déšť ve vzdálenosti téměř 250 kilometrů, je však novinka. Tato nevšední schopnost vešla do podvědomí díky analýzám slonů, kteří se vydávali na dlouhé pouti po Namibii. Bohužel, právě díky této schopnosti se mnoho slonů afrických stalo oběťmi pytláků, kteří přesně věděli, kdy sloni vylezou ze svých úkrytů. Mezi lety 2010 a 2012 jich bylo zabito 100 tisíc.

1) Psi

Pes je nejlepší přítel člověka. Proč? Jedním z důvodů jsou psí schopnosti, které jsou mezi jinými živočichy nenahraditelné. Psi disponují skvělým čichem, dokáží vycítit nemocného člověka, dokonce takového, který trpí rakovinou. Ani těhotné ženy neujdou psí pozornosti. Citliví jsou zejména na změny nálad svého okolí. Přesto je nejspíš jejich největší devízou právě čich, díky kterému mnozí ze psů pracují jako vyhledávači drog, výbušnin, apod.