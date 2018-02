4. únor jako den apokalypsy? Vyrojily se děsivé spekulace

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Jako první se zprávou přišel britský bulvární deník Daily Mail, který dokonce uvedl, že na Zemi po srážce s asteroidem, který by se měl srazit s naší planetou v neděli 4. února, nastane hladomor. Vesmírná organizace NASA však zprávu na svém Twitteru dementovala s tím, že jde o lež. Je pravdou, že asteroid, který je pojmenovaný 2002 AJ129, vskutku má namířeno k Zemi, ale nesrazí se s ní. Ve skutečnosti kolem planety proletí ve vzdálenosti kolem čtyř miliónů kilometrů.

NASA na twitterovém účtu také dodala, že srážka Země s jiným tělesem nehrozí nejen letos, ale dalších sto let. Podle astronoma Petra Pravce, objevitele několika planetek, došlo nejspíše k nedorozumění nebo nepochopení pojmu potenciálně nebezpečný asteroid. "Začal se používat pro asteroidy, které by se někdy - třeba i ve velmi vzdálené budoucnosti - mohly přiblížit k Zemi příliš těsně. Ale to neznamená, že představují nějaké riziko. Pouze to znamená, že je potřeba je sledovat, aby se třeba v příštím tisíciletí vyloučila možnost srážky," uvedl pro Český rozhlas český astronom.

Momentálně se kolem Země pohybuje asi tisíc asteroidů, které by mohly v horizontu tisíce let naši planetu ohrozit. Kolem Země však prolétávají několikrát do roka. "Vždy, když se nějaký asteroid přiblíží takto blízko, je to pro nás příležitost je trošku více prozkoumat. Žádné riziko to však neznamená," ujistil Petr Pravec.