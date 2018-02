Vědci spočítali, jak velkou část planety jsme už zničili. Pak prozradili, kdy zdevastujeme zbytek

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Za posledních 25 let lidé zcela zničili desetinu netknuté přírody. Podle serveru The Guardian to tvrdí skupina vědců, která varuje, že do konce století planeta Země přijde vlivem lidské činnosti o všechny deštné pralesy a další místa, která zůstávala po stovky let stranou lidského zájmu.