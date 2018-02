Lékaři mají neprůstřelné argumenty, proč nejíst večer. Máme skončit den obědem?

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Večeře těsně před spaním může mít na naše tělo závažnější dopad, než se doposud myslelo. Spánek s "plným břichem" není jen méně kvalitní, ale promítne se i do hmotnosti člověka. To platí i v případě, že se snažíme zdravě stravovat a k večeři si dáme pouze něco lehkého.

Experti na výživu zkoumali spojení mezi spánkem a přibíráním. Závěr zní následovně - lidské tělo ví, kdy má být bdělé a kdy dostává jídlo, takže ví, že pokud spí, nepřijímá potravu. Změna tohoto nastaveného režimu může způsobit nemalé problémy.

Pokud se člověk nají o pár hodin později než obvykle a za běžných okolností by v té době už spal, orgány metabolizující stravu jsou zmatené a nepřipravené na to, že by měly přijímat živiny. Zpracování potravy je proto neefektivní a způsobuje problémy s hladinou inzulínu a cukru v krvi.

V nebezpečí je i žáha

Problémy mohou postihnout pozdě večeřícího strávníka i v oblasti jícnu. Jídlo, které se dostane do žaludku, se začne vlivem kyselin rozkládat. Horní část žaludku je lemována svěračem, který zabraňuje jídlu dostat se zpět do jícnu. Pokud ale máte částečně natrávené jídlo v žaludku a lehnete si, může se stát, že se jídlo vrátí do jícnu.

Žaludek pro správné fungování potřebuje natrávit pořádné množství kyseliny, pokud se ale jídlo dostane zpět do jícnu, vznikne takzvané pálení žáhy. Opakuje-li se častěji, může vést až k Barretově jícnu a v nejhorším případě ke vzniku zhoubného nádoru.

Studie také ukázaly, že lidé, kteří jedí později, mívají oproti těm s pravidelným příjmem jídla vyšší obvod pasu a vyšší BMI index.

Mezi spánkem a jídlem minimálně dvě hodiny

Rada odborníků na stravování je jasná: Tělo by mělo dostávat potravu v době, ve které je na to zvyklé. Není proto od věci si večeři a spánek naplánovat a snažit se o to, aby byl váš časový plán co nejvíce dodržen.

Pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, měli bychom dbát alespoň na časový odstup mezi posledním jídlem a spánkem. Ten by měl tvořit nejméně dvě hodiny.

Pokud však i přesto musíte jít do postele s plným břichem, měli byste se vyvarovat mastným a nezdravým potravinám. Raději zvolte lehčí jídla, která nedráždí žaludek.