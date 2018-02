Jak se vyhnout očkování? Vědci vymysleli způsob podání vakcíny, o kterém ani nebudete vědět

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Nejednoho z nás už jistě napadlo, že nejlepší forma očkování by byla formou kapek nebo tabletky. To u některých vakcín ale není možné, neboť neobsahují látky, které by způsobily, aby daná vakcína fungovala na správném místě. Navíc by účinek nebyl nikdy tak efektivní, jako injekční aplikace do předem vybraného místa do žíly.

Odborníci přesto pracují na novém systému, který by mohl bolestivé injekce nahradit. Přímému vpichu se sice vyhnout nelze, přesto by nová metoda neměla být bolestivá. Na rozdíl od stávajícího způsobu aplikace vakcíny totiž nepůjde o viditelnou jehlu, kterou aplikuje lékař pod kůži.

Jednou z nových metod jsou náplasti s mikrojehlami. Ty vyvíjí na Georgijské technické univerzitě a obsahují vakcínu proti spalničkám, mohou být ale využity i k očkování jinými látek.

Aplikace těchto vakcín je snadná a zvládne ji každý. Stačí jen přiložit náplast na vhodné místo a zatlačit na ni palcem. Do těla se zabodne stovka miniaturních jehel, které pod kůži rovnoměrně vstříknou očkovací látku. Aplikace nebolí a nevyžaduje další ošetření rány dezinfekcí. Po stržení náplasti je očkování dokončeno a zejména děti, pro které je tato metoda určena, si díky tomu nevypěstují odpor k očkování.

Vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley se rozhodli pro vývoj dalšího typu aplikace vakcíny a pracují na zařízení jménem MucoJet, které na první pohled vypadá jako pilulka. Ta vstříkne vakcínu do vnitřní strany tváře.

Opět jde o bezbolestnou metodu očkování a testy na zvířatech zatím dopadly velmi dobře. Podle odborníků může právě tato pilulka přinést revoluci v očkování a její výhodou je, že na první pohled vůbec nemusí být vidět. Lze ji schovat například do lízátka nebo jiné cukrovinky a děti tak prakticky ani nemusí vědět, že k očkování došlo. Navíc si ušetří stresující cestu k lékaři.