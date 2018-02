Myslíte si, že jsou ryby, rýže nebo zelenina zdravé? Odborníci vás rychle vyvedou z omylu

Píšete do životopisu lži? Může vás to hodně mrzet

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Potraviny, u kterých bychom to nečekali. Například některé druhy zeleniny a ryby, všechny produkty, které jsou vyzdvihovány pro své příznivé účinky a které by na našem stole nikdy neměly chybět. V některých případech ale i tyto potraviny mohou ve větším množství škodit.

Vezměme si například takový špenát. Ale není to jen on, i kupříkladu řepa či rebarbora obsahují šťavelany, které ve spojení s vápníkem mohou vést k vytváření ledvinových kamínků. Tvrdí to lékaři z nemocnice Humanitas.

Paradoxní je, že ačkoliv se o těchto problémech nemluví, nejsou výjimkou. V západním světě je valná většina ledvinových kamínků nejrůznějších rozměrů tvořena právě šťavelanem vápenatým.

Kromě těchto potravin obsahují šťavelany také další potraviny: kiwi a červené ovoce. Proto je v případě tendence k onemocnění kamínky lépe nepřehánět to s těmito druhy zeleniny a ovoce a dávat přednost jiným.

Ryby a mořské plody zase mohou obsahovat methylrtuť, organickou sloučeninu přirozeně přítomnou v ovzduší. Druhy, které ji obsahují ve větším množství, jsou velcí predátoři jako mečoun, žralok, štika, ale i tuňák.

Bez chyby není ani pitná voda, která může podléhat kontaminaci arzenem. Té jsou také vystaveny obilniny a zvláště rýže. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) proto připomíná, že trvalý přísun anorganického arzenu je spojován s různými zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární nemoci a některé druhy rakoviny.

Ani se sušeným ovocem není vhodné to přehánět. Důvodem je zejména ohled na štíhlou linii: mandle a vlašské a další ořechy jsou vysoce kalorické. Například mandle mají ve 100 gramech 603 kalorií.

Škodit může i příliš mnoho vody. Potřeba vody nezbytné k udržení správné hydratace organismu se liší podle pohlaví: dva litry pro ženy a dva a půl litru pro muže. Přesněji se správný příděl vody může vypočítat z kilogramů váhy znásobených 30 (mililitry). Příděl tekutiny může být zajištěn vodou, ale také čajem a neslazenými nápoji.

Výše zmíněné neduhy se ale většinou projeví zejména při konzumaci většího množství těchto potravin. Proto tyto informace nepoužívejte jako argument pro to, proč nemáte rádi špenát.