Novinka pro astronauty? Americká firma vyvíjí jednomístnou loď, jež má nahradit skafandr

Použitelná by měla být při práci vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), při obsluhování satelitů a teleskopů na oběžné dráze, ale i při výzkumu vesmírných objektů v blízkosti Země (NEO).

Single Person Spacecraft (SPS), jak se vyvíjený aparát zatím nazývá, má podle firmy řadu výhod proti skafandru EVA, umožňujícímu pohyb ve volném kosmickém prostoru. Poskytuje lepší ochranu proti mikrometeoritům, které mohou ochranný oblek protrhnout. Skafandry mohou také selhat a ohrozit život astronauta.

Výhodou SPS by mělo být i předpokládané propojení s kosmickou lodí či vesmírnou stanicí, takže by měla mít stejnou atmosféru. To znamená rychlejší „nasednutí člena posádky" a zahájení práce, neboť by odpadla nutnost zdlouhavé přípravy a průchodu přechodovou komorou.

Integrální pohon s dostatečným množstvím pohonných hmot pak zajistí snadnou ovladatelnost i rychlý přesun na místo, kde má být práce provedena. Velikost vnitřní kabiny navíc umožňuje využití SPS všemi členy posádky. Ke splnění požadovaných úkolů má být SPS vybavena třemi robotickými pažemi a také prostorem pro ukládání nářadí, náhradních dílů, odmontovaných součástek nebo i případných odebraných vzorků.