Světu hrozí větší nebezpečí než terorismus? Do roku 2019 by mohlo zemřít 30 milionů lidí

Jak informoval deník The Wall Street Journal, předpokládá se, že dojde k ukončení finanční podpory programu, což způsobí, že do podzimu 2019 dojde k omezení operací v 39 ze 49 zemí.

Mnozí experti mají obavy z toho, jakou katastrofu by to mohlo způsobit. Miliardář Bill Gates například varuje, že nová neznámá nemoc může do roku 2019 zabít obrovské množství lidí.

„Ať už se jedná o zásah přírody, nebo ránu z rukou teroristy, epidemiologové říkají, že patogen rychle se šířící vzduchem by mohl zabít více než 30 milionů lidí za necelý rok. A říkají, že existuje rozumná pravděpodobnost, že svět zažije vypuknutí takové epidemie v příštích 10 až 15 letech,“ uvádí Gates pro server Bussines Insider.

George Poste, odborník na biologickou ochranu, k jeho varování dodává: „Blíží se sté výročí pandemie chřipky z roku 1918. Naštěstí jsme se posledních 100 let dokázali problémům vyhýbat, ale je nevyhnutelné, že se objeví pandemický kmen stejné virulence. Zprávy o zániku programu zaměřeného na zdravotní bezpečnost nemohly přijít v horší dobu, neboť hrozba onemocnění se v uplynulých pěti letech nezměnila.“

Před několika dny napsalo více než 200 zdravotnických organizací dopis americkému ministrovi zdravotnictví Alexi Azarovi, aby mu zdůraznily své obavy. „Odchod ze zemí, jako je Pákistán a Demokratická republika Kongo - jedné z hlavních světových líhní infekčních nemocí - znamená nebezpečí, že svět zůstane nepřipraven na další vypuknutí nákazy.“

Podle expertů v tuto chvíli není čas na ústup. „Stávající nebezpečí a biologické hrozby představují riziko pro americké zájmy v oblasti zdraví, hospodářství a národní bezpečnosti. Vyžadují zvláštní a trvalé financování, aby byla zajištěna globální zdravotní bezpečnost,“ varují odborníci. Autoři dopisu doufají, že budou schopni přesvědčit prezidenta Donalda Trumpa a Kongres a že projekt bude financován i nadále.