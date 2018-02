Cestování časem je reálné? Muž prý navštívil Zemi v roce 2118, na důkaz zveřejnil záhadnou fotku

Starší muž prohlašuje, že je jedním z prvních cestujících v čase na světě a že přišel z roku roku 2118. A má fotku, která to má dokazovat, píše britský deník The Mirror. Alexander Smith říká, že se zapojil do tajného experimentu CIA a riskuje svůj život, když mluví o budoucnosti.

zdroj: YouTube

Ve videu zveřejněném na YouTube vysvětluje, že CIA ho hledá a že proto žije v úkrytu. Tvrdí také, že cestoval z roku 1981 do roku 2118 a zpět. „V roce 2118 jsem navštívil jako součást tajné mise CIA. Podle mých informací to byl jeden z prvních momentů, kdy bylo úspěšně otestováno cestování v čase,“ tvrdí muž.

„Odešel jsem do budoucnosti a pak zpět do minulosti. Všechno se to stalo v roce 1981,“ vysvětluje. Na videu pak poskytuje důkaz, který má jeho příběh o cestování v čase potvrzovat. „Mám něco, co vám dnes chci ukázat. Tento snímek byl pořízen v roce 2118. Tento obrázek ukazuje město, ve kterém jsem byl. Nikdy nezapomenu na chvíli, když jsem ten snímek pořídil,“ říká Smith.

Když fotku udělal, vstoupil prý do města. Rozmazaný obraz ukazuje řadu vysokých zelených budov, které jsou velice podivně tvarované. Fotka nepřipomíná žádné město na světě. „Rozhodl jsem se počkat, než zveřejním tento obrázek, protože jsem nevěděl, jestli je na to svět připraven. Toto je obraz z budoucnosti, který jsem si mohl vzít zpět,“ popisuje muž.

Obrázek, který ukazuje, je prý jen kopie. „Vláda zabavila původní fotku, ale předtím, než mi to vzali, se mi podařilo udělat kopii, kterou jsem vám ukázal,“ uvedl a podrobně také popsal, jak bude vypadat svět v příštím století. Starý muž také tvrdí, že naši planetu již brzy navštíví mimozemšťané, kteří budou mluvit v cizím jazyce.

Varuje také, že změna klimatu bude mnohem horší než dnes. Lidstvo podle něj bude čelit mnoha existenčním hrozbám. Kromě globálního oteplování zmínil také růst hladiny moří i nárůst oxidu uhličitého v atmosféře.

„Mimozemšťané nás navštíví, existují inteligentní mimozemšťané, kteří přijdou na zem. Poprvé nás navštíví v polovině 21. století,“ dodal Smith.

Lidé jsou ale skeptičtí. Na sociálních sítích zpochybňují pravost videa a poukazují například na to, že muž vypadá, jako by na sobě měl masku či silný make-up. Někteří dokonce navrhují, aby podstoupil test na detektoru lži. Další připomínají, že podobná videa s „cestovateli v čase“ objevují poměrně často, toto prý ale patří k těm povedenějším.