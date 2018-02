Město v kráteru po meteoritu a domy z diamantů? O tajemství městečka nedaleko Česka stovky let nikdo nevěděl

Koupená nemovitost se může stát noční můrou. Na co si dát pozor?

Nördlingen se rozkládá v kráteru způsobeném dopadem asteroidu - a přestože je město starší než 1100 let, pravý původ kráteru byl odhalen až na počátku 60. let 20. století. Toto bavorské město má přibližně 24 tisíc obyvatel a v této oblasti má velký historický význam.

První záznamy o městě pocházejí z roku 898. Za zmínku jistě stojí, že město Nördlingen je v současné době pouze jedním ze tří měst v Německu, které mají zcela neporušenou městskou zeď. Pod dnešním prosperujícím městem byly také objeveny zbytky římského hradu z roku 85.

Původní osada byla postavena v mělké dolině, která byla považována za starou sopku. Nicméně dva američtí vědci, kteří navštívili město v roce 1960, zjistili, že místní budovy byly postaveny z „šokovaného křemene", jenž je přítomen v oblastech dopadu meteoritů. Tím de facto potvrdili původ města.

Kráter, ve kterém bylo město vybudováno, má v průměru asi 25 kilometrů. Náraz meteoritu této velikosti, ke kterému došlo asi před 14,5 miliony let, by v té době měl poměrně velký vliv na Zemi. Experti zjistili, že asteroid přiletěl rychlostí 25 km za sekundu a nárazem vytvořil nejen široký kráter, ale také takový žár, že ze země vybublal uhlík a okamžitě se měnil v maličké drahokamy.

Rieský kráter, jak zní oficiální název této lokality, leží asi 100 kilometrů severozápadně od Mnichova. Dopad meteoritu vytvořil geologické útvary, které není možné vidět nikde jinde na světě. Kamenné stavby vytvořené z místních kamenů obsahují miliony drobných diamantů, které vznikly tlakem po dopadu asteroidu. Odhaduje se, že při nárazu vzniklo asi 72 tisíc tun drobných diamantů, největší ale mají velikost asi jen 0,3 mm. Většinou ale mají ještě menší průměr, takže jsou okem jen těžko viditelné a obyvatelé je tak snadno za peníze nesmění.

Původ města je zcela zřejmý při leteckém pohledu. Nicméně je těžké si představit, že po dobu jednoho tisíce let jeho existence nikdo nevěděl o původu prohlubně, ve které všichni žili. Nördlingen je velmi unikátní, a to nejen proto, že budovy jsou doslova postaveny z milionů diamantů. Také skutečnost, že leží v kráteru po dopadu meteoritu, do oblasti láká davy turistů.