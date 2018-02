Prales vydal další tajemství? Lasery odkryly starobylé pyramidové město

Babiš byl veden jako agent StB oprávněně. Co je vlastně v jeho spisu?

Zbytky starověkého pyramidového města, které bylo vybudováno podobně jako Manhattan, byly objeveny v srdci Mexika díky průkopnickým zobrazovacím technikám. Pro získání přesnější představy o tom, jak město vypadalo, použili experti lasery. Z letadla vyslali paprsky do země a díky impulzům mohli lépe sestavit mapu oblasti.

Objev byl učiněn v mexickém Michoacánu za pomoci vědců z Colorado State University. "Je úžasné, že se toto masivní město nachází v srdci Mexika a vůbec nikdo o tom vůbec nevěděl," uvedl pro britsky deník Daily Mail profesor antropologie Chris Fisher ze zmíněné univerzity. Tradiční archeologické výzkumy v terénu v takovémto rozsahu by trvaly klidně i dvacet let, ale díky pomocí laseru to experti zvládli za dva dny.

Technologie se nazývá Lidar. Má totiž schopnost proniknout do hloubi země i přes hustou vegetaci. S využitím tohoto systému vědci zjistili, že město mělo zhruba 40 tisíc základů budov, což odpovídá zhruba Manhattanu.

Navíc se rozkládalo na rozloze 26 metrů čtverečních, což je dvojnásobek rozlohy mexického města kultury Tzintzuntzánu. Město zvané Angamuco bylo postavené mezi lety 1000 až 1350 Purepéchy, což byli rivalové Aztéků. Podle odhadů však nebylo příliš hustě osídlené. Město mohlo obývat zhruba 100 tisíc obyvatel.